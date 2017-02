Notícia Els banders sorprenen un funcionari caçant a la reserva d'Enclar Algunes informacions apunten que l'home treballa al COEX i que estava en hores de feina

Els banders van sorprendre la setmana passada un home que acabava d'abatre un isard a la reserva d'Enclar, concretament per la zona de la carretera que porta a Ós de Civís. Segons algunes fonts consultades per aquest rotatiu, el caçador furtiu es tracta d'un funcionari, resident a Ordino i d'uns 50 anys, que treballa l'àrea de Conservació de carreteres (COEX).

No s'ha pogut confirmar algunes informacions que apunten que el furtiu estava caçant en hores de feina i que feia servir un vehicle del mateix COEX.