El carrer dels Canonges vol ser Vila Florida de Catalunya

Els veïns i comerciants del carrer dels Canonges de la Seu d’Urgell han proposat a la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya que aquest històric vial s’incorpori a la llista de Viles Florides de Catalunya. La petició ja està formalitzada i s’espera que hi hagi una resposta en les properes setmanes.



Des del carrer urgellenc van llençar la proposta després de la bona rebuda del concurs d’embelliment amb flors que es va dur a terme aquest any passat, amb el qual el vial es vol donar a conèixer a la Seu i a la seva àrea d’influència com un lloc on poder contemplar conjunts florals, especialment a l’estiu, de cara a atraure-hi veïns a més de turistes i visitants segons informa RàdioSeu.



Actualment ja en formen part prop d’un centenar de municipis d’arreu de Catalunya, ja sigui a proposta dels ajuntaments o bé d’entitats, com seria el cas del carrer dels Canonges.



En cas d’aprovar-se la proposta, seria el primer espai florit reconegut a l’Alt Urgell i el cinquè de l’Alt Pirineu i Aran, després de Montellà i Martinet, Rialp, Vilaller i Bagergue, que ja en formen part. Entre les poblacions adherides també hi ha Avià, Borredà, Solsona, Olius, Ripoll, Campdevànol, Queralbs i Sant Joan de les Abadesses.



El model de França/ El projecte de Viles Florides està avalat per la Generalitat i per Turisme de Catalunya, amb l’empresa Terres Boix com a patrocinador-fundador. S’inspira en les accions que ja es fan en d’altres països i especialment a França, on en formen part més de 4.700 poblacions i fins i tot es concedeix cada any una distinció de qualitat, de fins a quatre Flors.



L’objectiu és guarnir ciutats i pobles amb flors i plantes i d’aquesta manera fer-les més atractives per al visitant. Aquest moviment vol «posar en valor la riquesa natural i paisatgística del país mitjançant el reconeixement públic d’aquells projectes d’enjardinament, ornamentació floral, mobiliari urbà i espais lúdics que, tant en l’àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir».



Viles Florides considera que «l’ornamentació va més enllà de propiciar espais agradables» i treballa per «millorar la qualitat de vida dels veïns, la conscienciació social envers les polítiques de sostenibilitat mediambiental i el desenvolupament de les economies locals a través de l’atractiu del jardins i parcs urbans». El projecte és obert a tothom i poden participar-hi els municipis així com qualsevol col·lectiu, empresa o particular amb sensibilitat vers la natura i la cura dels espais verds.