Notícia Consulta pública a les zones rurals La Comissió Europea vol preguntar al sector sobre el futur de la política agrícola comuna Una vaca Bruna del Pirineu Autor/a: Tony Lara

La modernització i simplificació de la política agrícola comuna (PAC), una de les polítiques més antigues de la UE, permetrà donar una millor resposta als reptes socials, polítics, ambientals i econòmics actuals.



La Comissió Europea va engegar a principis de setmana la primera fase de la modernització i simplificació de la política agrícola comuna amb la publicació d’una consulta pública, que romandrà oberta tres mesos. Les contribucions que es rebin milloraran la feina de la Comissió a l’hora de definir les prioritats futures de la política agrícola. Gràcies a la modernització i a la simplificació de la política agrícola comuna, podrem donar resposta als principals reptes a què han de fer front les zones agrícoles i rurals i contribuirem alhora a atènyer les prioritats polítiques de la Comissió, concretament la creació de llocs de treball i el foment del creixement, del desenvolupament sostenible i d’un pressupost centrat en els resultats, la simplificació i la subsidiarietat.



«Avui encetem la modernització i la simplificació de la política agrícola comuna del segle XXI. Amb aquesta consulta pública volem fer una crida a tots els interessats en el futur de l’alimentació i l’agricultura europees perquè participin en l’elaboració d’una nova política agrícola. La consulta pública que avui engeguem tindrà una influència directa en el full de ruta sobre el futur de la política agrícola comuna anunciat pel president Juncker el mes de desembre. Actualment, la política agrícola comuna ja és molt beneficiosa per a tots els europeus en termes de seguretat alimentaria, vitalitat de les zones rurals i del medi rural i lluita contra el canvi climàtic. Gràcies a l’elaboració d’un nou full de ruta, no tinc cap mena de dubte que la política agrícola comuna ens pot resultar encara més beneficiosa. El que cal ara és perfeccionar-la, revitalitzar-la i, per descomptat, finançar-la adequadament», va declarar en anunciar la consulta pública el comissari d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la UE, Phil Hogan.



La consulta pública romandrà oberta dotze setmanes i brindarà l’oportunitat de fer sentir la seva veu a agricultors, ciutadans, organitzacions i altres interessats sobre el futur de la política agrícola comuna. La Comissió tindrà en compte les contribucions que rebi a l’hora de redactar el seu projecte de comunicació, que presentarà abans no acabi el 2017 i que inclourà les conclusions pertinents sobre el rendiment actual de la política agrícola comuna i les opcions polítiques que podríem plantejar-nos de cara al futur sobre la base de dades fefaents.



Els resultats d’aquesta consulta pública seran publicats a Internet i presentats pel comissari Hogan en una conferència que se celebrarà a Brussel·les el mes de juliol del 2017.



Rerefons/ La política agrícola comuna va veure la llum el 1962 i és una de les polítiques més antigues de la UE. Amb els anys, però, ha anat evolucionant per adaptar-se als canvis experimentats pels mercats agrícoles. Encara que la seva reforma més recent és del 2013, d’ençà d’aleshores s’han produït un seguit de canvis fonamentals que mereixen una resposta encara més eficaç; esmentem-ne la incertesa cada vegada més gran del mercat i la caiguda dels preus o els nous compromisos internacionals en matèria de canvi climàtic i desenvolupament sostenible.



Davant d’aquests i d’altres reptes, la política agrícola comuna ha de modernitzar-se i simplificar-se per reduir encara més la càrrega administrativa. A més, la política agrícola comuna ha de ser encara més coherent amb la resta de polítiques de la UE per poder optimitzar la seva contribució a les deu prioritats polítiques de la Comissió, el desenvolupament sostenible i l’acord de París sobre el canvi climàtic.