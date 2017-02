Notícia Rafel Nadal i Matthew Tree, properament a Andorra El Centre de la Cultura Catalana iniciarà el cicle de presentacions al març L'escriptor Rafel Nadal Autor/a: EFE / Alejandro García

Els escriptors Rafel Nadal i Matthew Tree seran dos dels protagonistes del cicle de Presentacions Literàries que el Centre de la Cultura Catalana està preparant per la propera primavera.



El periodista Rafel Nadal, ha publicat enguany La senyora Stendhal, obra que s’està venent molt bé a Andorra, i que serà al Principat cap a inicis de març per fer-ne la presentació. Per la seva banda, l’escriptor d’origen britànic Matthew Tree presentarà la seva darrera obra De fora vingueren, editada a finals d’any amb la que torna a abordar el tema del racisme, aquest cop situant-lo com a fil argumental d’una novel·la que té lloc a la britànica illa de Wight.



Rafel Nadal va néixer a Girona el 1954, col·labora en diversos mitjans de comunicació i va ser Director d’El Periódico de Catalunya entre 2006 i 2010. Entre altres, ha guanyat el XLIV Premi Josep Pla de narrativa del 2012, el Premi Joaquim Amat-Piniella del 2013 amb la novel·la Quan érem feliços, i el Premi Anglada 2014 amb el llibre Quan en dèiem xampany.



Matthew Tree ha presentat programes de televisió i és col·laborador habitual en televisió i ràdio, a més d’escriptor d’articles a diversos mitjans, va aprendre català als anys 80 i ha guanya el Premi Octubre de Narrativa 1999 amb l’obra Ella ve quan vol, i el Premi Columna el 2001 amb l’obra Privilegiat. El 1999 va guanyar el premi Joan B. Cendrós per a la divulgació de la cultura catalana a l’exterior, per un article publicat al diari The Times.



Aquestes dues presentacions formen part del calendari d’autors que enguany portarà el Centre de la Cultura Catalana al seu cicle Presentacions Literàries, que començarà el mes que ve amb Rafel Nadal i que a més de Matthew Tree portarà tres autors més. Les presentacions, amb un format distès i proper pretenen no només que l’autor presenti el seu llibre, sinó que els seus lectors habituals puguin preguntar-li sobre la seva obra, els mètodes que utililitza per escriure, anècdotes i curiositats.