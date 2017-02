Notícia Salut creu que la majoria de casos de càncer es visiten al país El ministeri estima que Andorra pot diagnosticar entre 222 i 239 casos nous de la malaltia a l’any L'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Autor/a: MARICEL BLANCH

En base a les dades del registre de tumors diagnosticats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM), des del Ministeri de Salut es considera que la majoria de càncers es visiten a l’hospital del Principat i molts pocs a fora del país.



Les darreres dades de què disposa Salut, que van fins al 2014, i tot i que fan referència només al registre hospitalari, són molt similars quant a la incidència i la prevalença estimades a partir dels registres de Girona o Tarragona, segons informa l’ANA.



Així, en base al registre de càncer de Girona es va estimar que a Andorra es diagnosticarien 222 casos nous de càncer a l’any i d’acord amb el de Tarragona s’estimava el diagnòstic en 239, amb una major incidència, en els dos casos, entre els homes.



En el període 2002-2014 l’HNSM va atendre 3.006 pacients amb un diagnòstic de càncer, que van patir 3.170 tumors. Pel que fa al sexe, 1.750 van ser homes i 1.256 dones. Tal com ja s’ha informat en ocasions anteriors, el càncer que amb més freqüència es va diagnosticar entre els homes en aquest mateix període de referència va ser el de pròstata (17,5% del total) i entre les dones, el de mama (30,9% del total).



Commemoració / Dissabte passat es va commemorar el Dia Mundial contra el Càncer, una malaltia que al país suposa la principal causa de mort, amb un 32-33% del total de les defuncions per al període comprès entre el 1994 i el 2014. En aquest context, al llarg del cap de setmana passat es van anar realitzant diferents activitats. En una d’elles, el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany va parlar del registre de càncer poblacional que es va iniciar a Andorra l’any 2002 i del qual s’ha completat només una primera fase (relacionada amb el registre de càncer hospitalari).



El ministre va explicar que s’està «treballant per posar ordre» i que creu que tot anirà «fent-se progressivament». Tot i això, actualment no es disposa de dades actualitzades referents al càncer, ja que les darreres són del 2014.



Registre poblacional / Per saber quina és la magnitud del càncer a Andorra i millorar la informació sobre aquesta patologia, el 2002 es va iniciar el disseny i la definició d’un registre de càncer poblacional. Per implementar-lo, es van definir tres fases: la primera consistent en l’obtenció d’un registre de càncer hospitalari, la segona inclou el registre de l’atenció primària i el de la CASS i fa el lligam amb la mortalitat i la tercera ha de servir per implementar les millores escaients, tal com consta en el document Anàlisi del registre hospitalari de càncer d’Andorra 2002-2014, publicat el 2016.



Tot i les intencions de recollir les diferents dades, a hores d’ara només s’ha completat la primera fase, i segons el ministeri, s’està treballant en les següents de forma progressiva però sense tenir uns terminis massa definits.