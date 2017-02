Notícia Un centenar de ciutadans assisteixen al taller sobre alimentació durant el càncer Roura: «És important seguir menjant durant el tractament» Assistents al taller sobre l’alimentació durant el tractament de càncer. Autor/a: ANA

La sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany va acollir dissabte prop d’un centenar de persones que van assistir al taller sobre alimentació durant el tractament de càncer, a càrrec de la directora de l’àrea de Salut i Hàbits Alimentaris de la Fundació, Elena Roura, i el xef, Marc Puig-Pey.



La necessitat de dur una «dieta equilibrada» i «reduir els efectes secundaris» del tractament de la malaltia són dos dels elements que va exposar Roura durant el taller. Tanmateix, la directora va destacar que «és important no deixar de menjar, així com que l’alimentació que s’ha mostrat més efectiva [pels símptomes del tractament de càncer] és la dieta mediterrània». I és que la falta d’apetit, els vòmits, la boca seca o les nàusees són alguns dels efectes que poden patir les persones afectades per aquesta malaltia.



Amb tot, els assistents van poder conèixer de primera mà algunes receptes i aliments que són beneficiosos durant el tractament de càncer, ja que en la majoria de casos hi ha tota una sèrie d’efectes secundaris derivats de l’agressivitat del tractament. A més, Roura va posar en relleu la importància de dur a terme una dieta equilibrada per tal de «prevenir el càncer o garantir un bon estat nutricional durant el tractament».



Radioteràpia / D’altra banda, el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, va destacar la importància d’aquest tipus d’actes per reivindicar les necessitats dels malalts i va recordar un cop més que des del ministeri s’està «estudiant la viabilitat dels tractaments de radioteràpia», però que «cal veure els costos i la qualitat».

Un dels aspectes als quals va fer referència el ministre a l’hora de plantejar-se la incorporació de la radioteràpia és la «qualitat del servei». Marfany també va afegir que el fet «que s’hagi valorat en un passat no vol dir que no es pugui tornar a considerar».



El ministre també es va mostrar obert a tractar altres reivindicacions d’Assandca (Associació Andorrana Contra el Càncer), com la llei d’acompanyament i de l’oblit, malgrat que va admetre que «’s’està treballant al respecte i s’aniran considerant quan es tracti tot de forma global».