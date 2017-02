L’Olive reconeix que ‘Pesadilla en la cocina’ «està manipulat»

El reality show espanyol Pesadilla en la Cocina comença a tenir enemics després de cinc temporades d’emissió. Alguns dels locals als quals es van rodar episodis, en concret 22, volen crear l’Associació d’Afectats pel programa d’entreteniment del prestigiós xef Alberto Chicote i estan disposats a denunciar-lo. «Tergiversen en contingut, generen enfrontaments i s’inventen proves» són algunes de les paraules que utilitzen els afectats. També «promeses incomplertes i vexacions». El restauran l’Olive d’Andorra la Vella va protagonitzar el capítol 13 de la quarta temporada, que es va emetre per primera vegada a La Sexta el 15 de juny del 2015 i el copropietari, Jaume Gràcia, comparteix moltes d’aquestes acusacions: «Està tot manipulat», assenyala. Però té clar que no té previst ni unir-se a l’associació ni emprendre accions legals contra el programa de Chicote.



Gràcia estava al dia de la situació que s’està vivint: «Sé que alguns propietaris han parlat i volen crear l’associació per fer una demanda. Cap d’ells ha intentat posar-se en contacte amb nosaltres però és que tampoc no volem cap polèmica, no entrarem en aquest joc. Seguirem com estem, que el negoci ens va bé». L’empresari andorrà no nega que tot el que el telespectador veu està manipulat. «És televisió i ho exageren tot fins el punt de vendre una altra realitat», es resigna a dir, «i et van dient què has de dir i com t’has de comportar» segons els seus interessos però també reconeix que allò va anar bé per revifar el restaurant. «D’allò fa ja dos anys i la gent encara ens reconeix, es fan fotos amb nosaltres... Hi ha qui ha vingut només perquè hem sortit al programa de Chicote», va admetre.

La primera cuina neta en quatre anys / L’únic capítol del programa en terres andorranes va ser, segons Gracia, «el primer en quatre anys al qual van dir que la cuina estava impol·luta». Això sí, segons explica, Chicote va fer les mil i una perquè no fos així. «Van intentar ficar-nos greix i brutícia però ens vam negar... Si una cosa tenim clara és que la cuina ha d’estar neta i allò ens podia desprestigiar. No van poder sortir-se amb la seva, tot i que van intentar-ho». Com també buscar polèmica entre els actors: Gràcia, la seva filla Ariadna, el seu gendre Juanjo Anaya, els cambrers i el cuiner, Èric, a qui ha fitxat el propi Chicote per formar part del seu equip. «Nosaltres portàvem el micro i l’equip del programa, micro i auricular. Jugaven amb allò, burxaven, buscaven enfrontar-nos....».

Discussió, cervesa i riures / I què van fer ells? Entrar en el joc. «Ens cridàvem, ens dèiem de tot, a la tele sembla que no ens suportàvem... Tot mentida. Quan acabava l’escena, baixàvem a la terrassa a fer una cervesa junts i riure comentant la jugada». No li va agradar tant la manera en què Chicote va buscar les pessigolles a la seva filla: «Ella estava passant per una petita crisi personal, ells ho sabien i es van aprofitar». Plorar ven molt a la tele i les llàgrimes de l’Ariadna van abundar. Allò sí va ser real, «però provocat pel programa, no per nosaltres», aclareix el Jaume.



La cuina és un altre dels aspectes pels quals el programa pot ser demandat. Alguns propietaris asseguren que la reforma no s’ajusta a les promeses fetes pel programa. L’Olive assegura que al seu local «va ser molt light»: «Van pintar la sala, no van portar mobiliari nou sinó que van canviar de lloc el que teníem, van posar quatre flors, les taules ben decorades i per la tele sembla impressionant. Però no», aclareix.



Però res de la reforma constava al contracte que signaven els propietaris dels locals escollits per Chicote per rodar el reality show. Sí altres aspectes com el de la carta. «La creen ells i t’obliguen a mantenir-la durant un any. Superat aquest període, l’Olive el va retirar. «Nosaltres ens dediquem a la mitja pensió per a la gent de l’hotel i al migdia treballem amb menús. Hem afegit una brasa i treballem cuina casolana amb menjar del dia. El nostre client és d’aquí i la carta no va funcionar, tot i que no podem negar que era molt bona», apunta.



Així que la vida continua al restaurant de la capital, ubicat al carrer Riberaygua, que no estava al límit de la fallida com ven el programa però que, al marge del show, sí l’ha ajudat a fer-se més conegut.