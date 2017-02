Marín és 23è a la tercera cita de la Copa del Món

Lluís Marín va arribar als quarts de final a la tercera cita del calendari de la Copa del Món de surf de neu que es va disputar el dissabte passat a l’estació búlgara de Bansko i va obtenir el 23è lloc amb 80 punts més que suma per situar-se 22è en la classificació general.



L’andorrà no va poder continuar viu en la competició degut a que sortia des d’un dels laterals, el més lent, degut a les qualis de dijous. Va protagonitzar una mala sortida que e l va condicionar en una pista esprint i va anar a contracorrent tota l’estona, sense poder remuntar posicions malgrat intentar-ho.



En la primera cursa de la jornada, els vuitens de final, l’andorrà havia superat la ronda amb certa facilitat i va entrar segon a la meta.



«M’està sent difícil ser constant» / Sense pèls a la llengua, el rider tricolor va reconèixer «M’està sent difícil ser constant. He fet entrenaments molt bons, davant del Pierre Vaultier [que va acabar segon], però a quarts de final he fet una sortida molt dolenta. Amb una pista normal hauria sigut pacient perquè sé que hi hauria possibilitats d’avançar, però amb una pista tan curta un error i estàs mort. He intentat fer el que fos perquè sabia en quina posició em trobava i ha sigut una errada rere una altra».