Un triomf per refermar la candidatura al títol de l’FCA

L’FC Andorra va aconseguir ahir una victòria de prestigi, d’aquelles que no fan més que refermar el que ha desmotrat des del primer partit de lliga: la candidatura al títol. L’equip que dirigeix Emili Vicente es va desplaçar al camp del Lloret, que ocupava el sisè lloc a tan sols dos punts dels tricolors. I els tres punts van volar cap al Principat.



L’FC Andorra es presentava a un dels camps més complicats de la categoria, on cap equip havia estat capaç de guanyar, però recuperat gràcies a la victòria a Avià de les derrotes a casa contra el Sants i a Ripollet. Tirant d’ofici, es va treure la màxima rendibilitat a un gol en els primers minuts. Corria el minut vint quan Marc Pujol va treure una falta a les immediacions de l’àrea local i la va clavar lluny de l’abast del porter.



Quedaven 80 minuts per endavant, una eternitat, i el cert és que els dos equips van tenir diverses ocasions per tornar a fer moure el marcador, Ludo i Roy van tenir-ne dues ben clares per poder sentenciar però no va tornar a produir-se i a sobre, l’equip de Vicente va haver d’aguantar des del minut 72 amb un jugador menys per l’expulsió de Victor Hugo en veure la segona targeta groga.



L’Andorra camina tercer amb els mateixos punts que el segon, el Mollet, i a dos del líder Horta, però amb un partit menys.