El líder es beneficia de les taules del Lusitans-Tic Tapa

El líder Don Denis no va fallar contra el cuer Jenlai (9-0). Tres gols de Juanfer, Villagrasa, Mercadé, Capdevila, d’Andreu Ramos, Sosa, Juanfer (3) i Da Costa en pròpia meta van segellar el triomf.



Va ser una profitosa, ja que s’enfrontaven Lusitans i Tic Tapa, que van acabar amb repartiment de punts (1-1). Aboubakar Njoya va avançar els de Cañete al minut 33 i va empatar Isaac Padilla al 56.



La UE Santa Coloma va aconseguir el triomf en el descompte davant l’Encamp, que es va avançar al minut 4 però Víctor Bernat va empatar al quart d’hora i va obrar la remuntada al 91.



Per acabar, el The New Engordany va vèncer 4-2 l’Ordino . Begeorgi, Spano i Amarilla (2) van marcar per als de Canals i Bahamonde i Parra per als de Domingo.



L’última jornada de la fase regular acaba amb el Don Denis amb 30 punts, 30 la UE, 28 Tic Tapa, 25 Lusitans, 21 Engordany, 11 l’Encamp, 7 l’AG Ordino i 1 el Jenlai.