Andorra, pionera amb el passaport biomètric de tercera generació

Andora és pionera en la seguretat dels documents d’identificació personal. Des d’ahir, el Principat expedeix el passaport biomètric de tercera generació. I segons va matisar la directora comercial de la zona Europa de l’empresa Oberthur Technologies, Véronique Ménard, es tracta de l’únic país que actualment té en circulació aquest tipus de passaport. Tot i això, hi ha altres territoris que ja estan en curs d’implementar-lo.



Malgrat que es tracta d’un document –a hores d’ara– únic, Ménard va assegurar que no hi haurà problemes a l’hora de viatjar, ja que s’han seguit totes les directrius de la Unió Europea i el nou document «permet als ciutadans que el tenen desplaçar-se a qualsevol país, sense controvèrsies d’identificació ni fronteres». D’aquesta manera, es preveu acabar amb les problemàtiques que fins ara han patit alguns andorrans a l’hora de viatjar, degut precisament a les especificitats del passaport del Principat, i «unificar mesures amb els països de l’entorn».

Més seguretat / El nou document inclou més mesures de seguretat «a nivell del xip i la impressió de la fotografia en color amb un làser d’alta tecnologia sobre una base de policarbonat», segons va detallar la secretària d’Estat de Justícia i Interior, Ester Molné. La secretària també va especificar que aquestes mesures «permeten que el passaport es conservi millor i sigui molt difícil de falsificar». Tot i això, Molné va remarcar que les mesures de seguretat dels passaports «estan en constant evolució degut als fenòmens de delinqüència transnacional i del terrorisme, per això és molt important que estiguem al dia en aquesta matèria».

Característiques / D’altra banda, Molné va puntualitzar que el nou passaport es composa de dos números diferenciats: «el número de passaport, que és el que s’utilitza per viatjar i el que cal mostrar quan es demani un número per als documents (aquest està format per una o majúscula i set xifres i es canviarà cada cop que s’emeti un duplicat o que es renovi) i el número d’identificació personal, que serà el número de passaport de tota la vida».



Així mateix, Molné va recordar que els passaports actuals continuen «estant en vigor», i que per tant, no és obligatori obtenir el nou document. Aquest es donarà «en el moment de renovar o fer el duplicat, perquè es tracta d’anar-nos posant al dia de forma progressiva, sense fer un canvi brusc».



Per donar a conèixer tots els canvis, el Govern està fent una campanya de publicitat amb el propòsit d’informar la població» i dissipar qualsevol dubte que puguin tenir.

15 documents ja expedits / El secretari d’Estat d’Administració Pública, Antoni Rodríguez, va assegurar que només durant la jornada d’ahir ja hi va haver un mínim de 15 persones que van sortir del Govern amb el nou document. I que al llarg de l’any és possible que es facin entre 5.000 i 6.000 renovacions del passaport, «a banda dels duplicats que es fan per pèrdua».



Tanmateix, Rodríguez va destacar que el personal administratiu «no ha hagut de rebre cap formació específica per expedir els nous passaports, perquè el funcionament és similar al que hi havia fins ara. La novetat es troba més en la cabina de fotos». Doncs a diferència de les tramitacions anteriors, el ciutadà ja no haurà de portar una fotografia per obtenir el passaport, ja que aquesta es farà en les mateixes instal·lacions governamentals.

Cita prèvia / Rodríguez també va especificar que des d’ahir hi ha la possibilitat de demanar cita prèvia per renovar el passaport i el permís de conduir. Si es fa la tramitació amb cita prèvia, el ciutadà obtindrà el nou document amb un període màxim de 30 minuts, en cas contrari, el document no es lliurarà fins l’endemà d’haver realitzat la petició. De la mateixa manera que si es fa la tramitació a través dels comuns, «ja que el document s’elabora al Govern i llavors s’ha d’enviar a les administracions».