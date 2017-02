El fort vent causa petits incidents a les parròquies centrals

El fort vent durant la jornada d’ahir va fer que els Bombers s’haguessin de mobilitzar diverses vegades, especialment a les parròquies centrals. El vidre d’un balcó de la part alta d’Escaldes-Engordany, just a sobre del Món Veterinari, així com també d’un altre situat a l’avinguda Salou, a Andorra la Vella, van estar a punt de caure al terra, però les dotacions de Bombers van arribar a temps per evitar un possible accident. D’aquesta manera es va evitar el que va passar amb el vidre de l’ascensor del carrer Prat de la Creu unes setmanes enrere, on una placa de grans dimensions va arribar a impactar contra el terra sense que, per sort, se’n veiés cap persona afectada.



Per altra banda, es va evitar la caiguda d’un tros de teulada al carrer del Cedre, així com també es va haver de retirar una branca de grans dimensions que havia anat a parar a la carretera d’Anyós i impedia la circulació de vehicles. L’Escola Andorrana de La Margineda, fora de l’horari escolar, va patir l’esfondrament d’un arbre, mentre que els Bombers també van haver d’actuar per evitar la caiguda d’un pi en un xalet de Santa Coloma, concretament al carrer de les Escoles. Totes les incidències registrades van ocórrer a partir de les 14 hores, tal com va informar la cap de guàrdia del cos de salvament del Principat a EL PERIÒDIC.

Neu / Pel que fa a les parròquies altes, les dotacions de Protecció Civil es van mobilitzar al llarg de la jornada per realitzar purgues de neu a les zones de Soldeu, Arinsal i Arcalís amb l’objectiu d’evitar possibles allaus. Aquestes actuacions, segons va informar el director de Protecció Civil, Francesc Areny, es van realitzar amb gasex, unes explosions a base de gas propà i oxigen que fan descendir les plaques de neu més fràgils. Aquestes accions es duen a terme quan es produeixen acumulacions d’entre 20 i 40 centímetres de neu, que pot variar segons les característiques concretes de la nevada. En aquest sentit, Areny va alertar de l’enorme precaució que han de tenir totes aquelles persones que practiquin tant esquí de fora pistes com de muntanya, i va recomanar quedar-se al fons de les valls i a les zones segures per evitar possibles accidents.



Pel que fa a la coordinació de la treta de neu, Areny va destacar que la jornada es va desenvolupar amb «total normalitat» i no es va produir cap retenció destacable. La limitació pel que fa a l’entrada de camions pel Pas de la Casa es va retirar, però aquests havien d’arribar o sortir del país a través del Túnel de Puymorens. Per altra banda, el port d’Envalira i l’accés a Arcalís van continuar tancats durant tot el dia a causa de les males condicions meteorològiques.



Els serveis meteorològics també van avisar de les fortes ratxes de vent que arribaran al Principat durant el dia d’avui, que poden arribar als 80 km per hora a partir del vespre. Pel que fa a les nevades, aquesta nit han caigut entre 10 i 15 cm a partir de 1.800 metres d’alçada, amb unes temperatures mínimes molt moderades, de 4 graus a la capital i -2 al Pas de la Casa. Durant el dia d’avui, s’espera que la neu acumulada a partir dels 2.000 metres pugui arribar als 10 cm, amb un descens de la cota de fins a 1.000 metres durant la nit.