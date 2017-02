S’ordena la retirada del mercat de 13 lots d’Aspirina

El Govern va subscriure ahir la retirada del mercat de vuit lots de sobres d’Aspirina Granulada de 500 miligrams per haver-se detectat en la seva correcta hermeticitat. Així doncs, a través d’una alerta farmaceutica oficial, el Ministeri de Salut va publicar la retirada, ordenada per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) dels lots del mercat per les possibles conseqüències que el defecte hagués pogut tenir en els consumidors. D’altra banda, també es va anunciar la retirada de cinc lots de comprimits d’Aspirina C de 400/240 mg i 12 d’Actron Compost, un medicament fet a base de paracetamol, cafeïna i àcid acetilsalicílic (el component amb el que es fa l’Aspirina).



La retirada fou ordenada per l’Aemps, que va demanar tant a les diferents comunitats autònomes com al Principat un seguiment del procediment. Els medicaments en qüestió, a més, tornaran als laboratoris d’on van sortir pel procediment habitual.