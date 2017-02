Grandvalira vol un portaveu dels monitors per conèixer la seva opinió

Grandvalira vol impulsar unes eleccions entre el personal amb l’objectiu de definir els portaveus dels monitors i així conèixer les seves inquietuds i opinions. Segons fonts properes a l’estació d’esquí, el domini no reconeix l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) com un interlocutor vàlid, ja que «no sabem qui són o a qui representen».



Per això, entenen que és millor conèixer els neguits dels treballadors a través dels portaveus que surtin d’aquestes eleccions. «Entenem que els monitors són els que treballen com a monitors», apuntaven les fonts i que, per tant, són ells el que coneixen bé de primera mà les inquietuds del sector.



Així mateix, des de Grandvalira consideren que amb aquesta figura es milloraran les «relacions internes entre empresa i monitor» i que «les comunicacions seran més fluïdes». Amb tot, recorden que compten amb 710 monitors i asseguren que «no tenim cap problema amb el col·lectiu».



Pel que fa a la demanda d’augmentar el preu per hora de les classes d’esquí feta per l’associació, les fonts consultades van remarcar que «no hem rebut cap reivindicació econòmica per part dels nostres monitors. De la mateixa manera, van afegir que «no hi ha cap conveni signat».

L’USdA critica la iniciativa / Per la seva banda, el secretari general d’Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va qualificar ahir de «vergonyós» que sigui l’empresa qui promogui aquestes eleccions. Segons al seu entendre, la iniciativa «ratllaria el delicte en qualsevol altre país». Ubach entén que les eleccions han d’estar impulsades directament pels treballadors per tal d’evitar que hi hagin «pressions».



Tot plegat demostra, segons el seu entendre, que la llei sindical és un «nyap» i que «en necessitem una que posi tothom al seu lloc». En aquest sentit, va recordar que «la llei diu que són els treballadors que han de promoure les eleccions per trobar un delegat» i manifesta que «no es pot permetre que sigui l’empresa». «El Departament de Treball hauria de dir que això no es pot fer així», reclama.



Per la seva banda, des de Grandvalira deixen clar que «en cap cas volem incomplir la normativa» i argumenten que «no busquem representants sindicals sinó portaveus dels treballadors».