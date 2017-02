Més de 100 infants no van poder anar a classe per la neu

La nevada de diumenge per la nit va obligar a suspendre dues línies de transport escolar a l’Alt Urgell. Es tracta de les que tenen el seu origen a les poblacions de Bescaran i d’Estamariu amb destinació als centres d’ensenyament de la Seu d’Urgell. La incidència va afectar un total de 16 alumnes. Segons va informar el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, d’altra banda, i per les mateixes causes, l’autobús de Tuixent a la Seu va arribar amb 10 minuts de retard. La resta de les línies van funcionar amb completa normalitat. A la resta del Pirineu, més d’un centenar d’infants no van poder acudir a l’escola per culpa de les males condicions meteorològiques.



Cal destacar que les precipitacions que van caure al llarg de diumenge i ahir al matí en alguns punts del Pirineu, per sobre dels 800 metres, van complicat notablement la circulació en carreteres de muntanya, algunes de les quals encara requerien l’ús de cadenes fins a darrera hora del dia d’ahir, com la C-142 al Pla de Beret (Naut Aran), la C-28 fins a Esterri d’Àneu o l’N-260 al Port del Cantó. La carretera C-28 va estar tallada fins a Alt Àneu (Baqueira-La Peülla), i també va ser força important la presència de neu i gel a l’N-230 fins al túnel de Vielha.



Pel que fa a Andorra, es va tallar al trànsit la CG2-Port d’Envalira i la CG3 en l’accés a Arcalís. També es va fer obligatori l’ús de cadenes a la CG2-Canillo, la CG3-El Serrat i l’RN22 d’accés a França.



Al Pirineu, el vent a les cotes altes i el risc d’allaus en algunes zones van obligar a tancar pistes d’esquí a la majoria de les estacions durant la jornada de diumenge, com Baqueria, Port Ainé, Espot o Boí Taüll. Els Bombers van fer 90 sortides per ventades arreu de la demarcació de Lleida.

Gruixos / La darrera nevada ha deixat gruixos destacats de neu, en què destaquen 30 centímetres a Sant Joan de l’Erm o 16 centímetres al Cadí Nord-Prat d’Aguiló. A Puigcerdà s’han sumat sis centímetres.