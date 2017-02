El vent i les allaus no donen treva a quasi tot el territori

Protecció Civil de la Generalitat manté l’alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT per les incidències que es mantenen en motiu de l’episodi de fortes ventades que afecta Catalunya de forma generalitzada des d’aquest diumenge. Segons indica el Servei Meteorològic de Catalunya SMC, a partir d’ahir al migdia els vents van anar afluixant a tot el territori de forma generalitzada, excepte al Pirineu, a les comarques del litoral nord de Tarragona i a l’Empordà.



Les comarques del litoral nord de Catalunya continuaran afectades fins avui al migdia. Al Pirineu, el llindar d’avís se superarà sobretot a cotes altes. Cal destacar que a la Seu d’Urgell la ratxa màxima registrada durant aquests dies ha estat de 78 quilòmetres per hora.



El telèfon d’emergències 112 de Catalunya havia rebut gairebé 2.000 trucades per 1.300 incidències a causa dels forts vents fins ahir al migdia. Per comarques, les localitzacions més afectades van ser el Tarragonès (314 trucades), el Baix Llobregat (296 trucades), el Baix Penedès (218 trucades), el Baix Camp (210 trucades), el Barcelonès (193 trucades), el Vallès Occidental (121 trucades), el Segrià (90), l’Alt Penedès (71), el Garraf (63) i el Baix Ebre (37). Per municipis, el telèfon 112 va rebre 205 trucades des de Tarragona, 148 des de Barcelona, 132 des de Reus, 93 des del Vendrell, 75 des de Lleida, 66 des de Terrassa, 67 des de Calafell, 56 des de Sant Boi de Llobregat i 49 des de Gavà.

Prealerta Allaucat / Segons va informat l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), el perill d’allaus per avui és Fort (4 sobre 5) a tot el Pirineu Occidental, podent-se formar allaus de placa que localment poden arribar fins al fons de la vall. Protecció Civil de la Generalitat manté en Prealerta del Pla ALLAUCAT davant el perill fort d’allaus en aquesta zona.