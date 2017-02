Shermadini segueix creixent

Els números de Giorgi Shermadini continuen sent excel·lents, però diumenge la seva actuació no va valer al BC MoraBanc Andorra per guanyar al Baskònia, en la que és la primera derrota al Poliesportiu. El georgià continua sent una peça fonamental de l’equip i les seves estadístiques en són un clar exemple. La seva influència és tal que va ser designat com a MVP del mes de gener.



En només una temporada i mitja els números de Shermadini l’han portat a convertir-se en un dels jugadors històrics del conjunt andorrà. Davant el Baskònia va tornar a tenir una actuació destacada, amb 25 punts, 8 rebots i un tap, que li va valer per tenir una valoració de 31. Puja al cinquè lloc del rànquing d’anotadors del MoraBanc amb 728 punts, acabant de superar a Quique Villalobos, que en tenia 725. Si no hi ha cap daltabaix aquesta mateixa temporada superarà al quart de la llista, Toño Llorente, que en suma 833. Un cop hi arribi encara tindrà per davant a Dan Godfread (1.065), José Luís Llorente (1.123) i Conner Henry (1.458). Però no només es troba entre els millors en l’estadística de punts, sinó també en d’altres, com en la de rebots. Iguala amb 354 en la tercera plaça a Ricky Brown. Ocupa el mateix lloc en l’aparat de taps. Amb 37 empata amb Eric Anderson i té a tocar al segon, Brown (40). Godfread és el líder de l’estadística amb 66.



Aquesta temporada està liderant alguns rànquings de la Lliga Endesa. És el màxim rebotador de la competició amb una mitjana de 7,74 per matx, amb Ante Tomic (FC Barcelona Lassa) al darrere amb 7,17. La seva capacitat a la pintura també el porta a que en múltiples ocasions el rivals l’hagin d’aturar amb faltes. És qui més personals rep amb 5,32 per enfrontament. Edwin Jackson (Movistar Estudiantes) és segon en aquest apartat amb 5,11. En quan a valoració el georgià és un dels més destacats de la categoria, ocupant la tercera plaça del rànquing amb una mitjana de 21,1. Només té per davant a Jackson (22,6) i Tomic (21,7). Quan a anotació és el segon classificat, amb 14,8, igualat amb Àlex Munbrú (RETAbet Bilabo Basket) i Sergio Llull (Reial Madrid). El líder indiscutible és Jackson, que aquesta temporada s’està destapant al conjunt estudiantil, amb un promig de 22,7. L’envergadura de Shermadini li permet ser quart en esmaixades amb 1,05 per enfrontament. Encapçala aquesta classificació Jerome Jordan (Divina Seguros Joventut) amb 1,46.

Nacho Martín, operat amb èxit a Barcelona



Comença la recuperaicó per a Nacho Martín, que ahir mateix se li va realitzar a l’Hospital de Barcelona una artroscòpia al lligament deltoideo del turmell esquerre, que li causava inestabilitat i no li permetia jugar. L’operació va ser un èxit i estarà de baixa quatre mesos, que vol dir que es perdrà el que resta de temporada. El club li busca substitut i treballa per signar un jugador en els pròxims dies, per no allargar la situació i que ja pugui estar disponible de cara al partit dels quarts de final de la Copa del Rei contra el Reial Madrid, que serà el 16 d’aquest mes a Vitòria. El proper cap de setmana el MoraBanc té jornada de descans.

Els escolars tornen a ser els dissenyadors de la tercera samarreta



Com van fer la temporada passada, el MoraBanc engega un concurs conjuntament amb Grans Magatzems Pyrénées per a que els escolars dissenyin la tercera samarreta de l’equip. Està dirigit a tots els alumnes que durant el curs 2016-2017 estan realitzant al país ESO o batxillerat. El corcurs es portarà a terme a través dels centres escolars, fet que provoca que no s’accepti cap proposta fora de la institució educativa. Cada escola podrà presentar un disseny per classe i del total els cinc més votats seran els finalistes. El guanyador sortirà d’un jurat composat per membres del club, Pyrénées i professionals del sector. El vencedor rebrà diversos regals, entre els que es troba una samarreta amb el seu disseny signada per tots els jugadors de la plantilla. L’estrena es produirà en el matx de la 32a jornada del cap de setmana del 6 de maig contra el València Basket al Poliesportiu d’Andorra. El concurs va iniciar-se ahir i fins el 17 de març es poden presentar els dissenys. Del 21 al 28 d’aquell mes es votaran per escollir els cinc finalistes i del 29 al 3 d’abril el jurat valorarà els candidats per donar a conèixer el guanyador.