La Massana tindrà el primer camp amb calefacció sota la gespa

El desballestament del camp d’Aixovall va suposar un trasbals important per al futbol nacional, sempre mancat d’equipaments pel nombre de practicants que té. Aquesta instal·lació va acollir durant dècades bona part de l’activitat d’aquest esport, tan a nivell d’entrenaments com de partits, a part d’altres iniciatives com estades. Per suplir aquesta carència la Federació Andorrana de Futbol (FAF) arriba a un acord amb el Comú de la Massana per a la construcció a la parròquia d’un nou camp, que serà el primer al Principat amb un sistema de calefacció sota el terreny de joc. Anirà acompanyat d’un pavelló i un terreny de futbol 7, que veuran la llum l’any vinent.



La nova zona esportiva se situa a la zona de la Bòbila, més a dalt del Prat del Colat, a la sortida de la Massana cap a Arinsal. La construcció tindrà un cost de tres milions d’euros i el finançament de l’obra ve a càrrec dels programes de desenvolupament que realitzen la UEFA i la FIFA, a la que se sumarà una petita aportació dels recursos propis de la FAF. Els treballs s’iniciaran la pròxima primavera-estiu i conclouran en el mateix període de l’any vinent. El lloguer dels terrenys per part de la federació és per 25 anys. Aquest equipament presenta una novetat destacada respecte a la resta que ja hi ha al país, que és el sistema de calefacció que s’instal·larà sota el terreny de joc, que serà de gespa artifical de darrera generació. Aquesta és una demanda que des del món futbolístic porta anys demanant-se a causa de les característiques hivernals a Andorra, amb precipitacions en forma de neu, i gel que s’acumula que no només provoca la suspensió d’entrenaments, sinó també de partits, com s’ha fet evident aquestes últimes setmanes. «Així ens evitem un problema», afirma Tomàs Gea, secretari general de la FAF. L’ens, de moment, no es planteja posar a curt termini cap altre sistema de calefacció en algun altre camp del país que gestiona, com el de la Borda Mateu. Es podria arribar a produir en un període «de dos a quatre anys, quan canviem la superfície» per la utilització.

Equipament multidisciplinar / La zona esportiva massanenca està integrada en l’entorn. Els terrenys sota sistema de lloguer abasten 17.000 m2, dels quals 13.000 són els que s’utilitzaran. El camp de futbol compta amb mesures reglamentàries, de 105x68 m, i podrà acollir entrenaments dels equips i els combinats nacionals, a més d’enfrontaments de la Lliga Nacional i de les seleccions de categories inferiors. Es troba a quasi 1.300 metres d’altitud, i amb aquestes característiques vol ser un reclam per a què equips estrangers realitzin estades de pretemporada. Tindrà unes graderies per a més de 400 persones, quatre vestidors i un pàrquing. L’equipament també consta d’un pavelló amb graderies per a la pràctica del futbol sala però que també està obert a altres esports. Tindrà quatre vestidors i un gimnàs. Sobre aquesta construcció se situarà un camp de futbol 7. La zona també tindrà una àrea de restauració.



El tancament i destrucció d’Aixovall va provocar tota una reestructuració de l’activitat futbolítica, deixant al país amb només els dos camps de la Borda Mateu, i l’Estadi Comunal, Ordino i Encamp, a més del que es troba a Alàs. La major part del programa el rep l’equipament de Santa Coloma, l’últim d’aquests construits. «Sempre hem estat buscant fer algun tipus d’instal·lació més», afirma Gea, des de la desaparició d’Aixovall. Amb aquest acord tancat, la recerca queda conclosa i «de moment no mirem altres terrenys» per a construir nous camps, tot i que la demanda continua sent elevada pel nombre de llicències existents. El dèficit actual existent d’infraestructures no es veurà solventat, però sí que es veurà alleugerit davant l’alta utilització que tenen els camps a dia d’avui.

Satisfacció del Comú massanenc / La iniciativa comandada per la FAF la va agafar amb els braços oberts el Comú de la Massana, ja que la parròquia es troba mancada d’aquest tipus d’instal·lacions. «Buscàvem espais per posar una mancança que teníem», assenyala David Baró, cònsol major de la parròquia. La corporació realitzarà una aportació econòmica anual per al manteniment i tancarà amb l’ens un conveni de col·laboració per portar l’activitat esportiva que desenvolupa la corporació al nou equipament. També celebra la confimació del projecte el seleccionador nacional, Koldo Àlvarez, ja que per les seves característiques «tenir un camp els 365 dies l’any i en alçada és una molt bona notícia», afirma el tècnic.