Andorra retorna el text a Europa incloent-hi l’Acord Duaner

Andorra ha retornat la proposta sobre la lliure circulació de mercaderies enviada per Brussel·les el 14 de novembre del 2016 amb diverses modificacions que inclouen alguns dels articles més importants de l’Acord Duaner del 1990. En data 24 de gener d’enguany, el Principat va fer arribar el document revisat, al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, on precisa que l’acceptació de reemplaçar l’Acord Duaner del 1990 per l’Acord d’Associació amb Europa «dependrà de les negociacions en els propers mesos dels règims aplicables en els productes de l’1 al 24». Així mateix, Andorra afegeix que «la unió duanera entre la UE i Andorra s’estén a tots els productes, excepte als productes dels capítols 1 a 24 del sistema harmonitzat que es defineixen a l’article 7». Un article que també inclou íntegrament el Principat i que reprodueix exactament els termes dels articles 11 i 12 de l’Acord del 1990.



Concretament, l’article 7 introdueix que els productes inclosos als capítols de l’1 al 24 «estaran exempts de drets d’importació». És a dir, que quan Andorra importi productes agrícoles com per exemple el tabac d’un país tercer, com pot ser els Estats Units, no haurà d’aplicar els mateixos aranzels que apliquen els membres de la Unió Europea. Això permetria que el Principat pogués seguir aplicant uns aranzels menors com fa ara i així reduir costos d’importació. Aquest és, entre d’altres, un dels motius que permet mantenir el diferencial de preu del tabac respecte al que es ven en qualsevol altre estat de la UE.



A efectes pràctics, si no s’inclogués aquest article, quan Andorra importés productes agrícoles d’un país tercer hauria d’aplicar els aranzels marcats per Europa i la importació de tabac pujaria de preu, encarint per tant el producte final. També preocupa que la lliure circulació de tabac procedent d’altres estats europeus acabi sent una amenaça per a la indústria tabaquera nacional.



L’afegit al document original presentat per Brussel·les també demana un règim preferencial pel tabac comunitari manufacturat dins del territori comunitari perquè Andorra se segueixi beneficiant en el moment de la importació d’una bonificació del 60% respecte al tabac de països tercers.

Agregació de les franquícies/ En la mateixa línia, Andorra afegeix exactament el contingut de l’article 13 de l’Acord Duaner on s’especifica el règim de franquícies aplicables als turistes. És a dir, les quantitats o els valors de productes comprats a Andorra que cada visitant es pot emportar sense pagar drets ni taxes a les duanes d’Espanya o França.



En aquest cas, el document original presentat per Brussel·les no comentava res sobre aquest aspecte. És Andorra qui incorpora íntegrament l’article de l’Acord del 1990. Aquest afegit, segons diverses fonts consultades, «sorprèn» en un inici perquè en principi amb l’acord d’associació hi hauria d’haver lliure circulació de mercaderies, eliminant així les franquícies. I, en tot cas, caldria només especificar quins productes sensibles –com podria ser el tabac o l’alcohol– estarien limitats. El text incorporat per Andorra però, manté les franquícies en tots els productes. Una altra interpretació feta per les fonts és que el Govern es comprometi a mantenir les franquícies a canvi de continuar tenint avantatges amb el tabac.



Finalment, un altre supòsit podria ser que, per temor a què la Unió Europea revisés a la baixa aquestes franquícies, l’Executiu volgués mantenir-les. Menys franquícies comportaria que comprar al Principat fos menys atractiu pels visitants, que no podrien passar tants productes com ara per la duana sense declarar-los. Aquest fet podria afectar negativament al sector comercial amb una davallada de les vendes.

Proposta concreta pel tabac al març/ Precisament ahir, en el marc de les negociacions amb la Unió Europea, el Govern va mantenir una reunió amb els consellers del Partit Socialdemòcrata i els agents econòmics i socials per informar-los sobre els avenços en l’acord d’associació. Pel que fa al tabac, el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va informar que es tractarà a part i que estan treballant per presentar una proposta concreta el proper mes de març.



Segons van informar alguns dels assistents a la reunió, l’Executiu s’ha reunit amb una seixantena d’empresaris del sector agrícola i ramader per conèixer el seu punt de vista. També s’estaria trobant amb els fabricants i colliters de tabac per tal d’incloure el seu punt de vista en la proposta.



La Unió Sindical d’Andorra (USdA), la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i l’Associació de la Micro, Petita i Mitjana Empresa (PIME), presents ahir a la reunió, van valorar positivament que el Govern hagi «canviat de tarannà» i que tingui en compte les opinions dels col·lectius afectats. També el ministre va destacar que el treball entre totes les parts s’està desenvolupant en el marc d’un «bon clima» i que hi ha molta participació de tots els sectors implicats.