Notícia Martí aposta pel rescat del Túnel d’Envalira perquè sigui gratuït França millorarà els accessos de la RN22 que porta al Pas Martí (al centre) en la reunió d’ahir a Perpinyà. Autor/a: SFGA

El Túnel d’Envalira hauria de ser nacional, per tant, gratuït. El cap de Govern, Toni Martí, va manifestar ahir que, tot i que no per aquesta legislatura, caldria pensar en rescatar la infraestructura. «És veritat que s’han fet infraestructures viàries molt importants a Andorra, totes gratuïtes, i aquesta és de peatge perquè la té una concessionària», va recordar. «En el seu moment ja vam fer un intent de calcular si era bo o no el rescat, i hem de continuar. Un dels objectius d’aquest Govern i dels propers ha de ser poder rescatar aquest túnel». Globalvia té la concessió del túnel des del 2 d’octubre de 1998, per 50 anys, per tant, fins al 2 d’octubre del 2048.



Aquest últims dies, a causa del fort vent, el port d’Envalira ha estat tancat unes hores i el peatge s’ha hagut de pagar. Amb tot, Martí va replicar que «quan nosaltres tenim el port tancat el Túnel d’Envalira és gratuït, perquè tenim l’obligació de tenir-lo obert, ja paguem un forfet a la concessionària quan el port està tancat».



El cap de Govern ho va comentar ahir després de reunir-se amb el prefecte del Departament dels Pirineus Orientals, Philippe Vignes, per tractar diversos temes de les relacions transfrontereres, entre ells el projecte de millora i embelliment de la RN22 en el trajecte que comunica Andorra i França, la cooperació en l’àmbit de les energies renovables, i l’impuls de les relacions econòmiques i empresarials.



Un dels temes centrals de la trobada ha estat la col·laboració entre els dos territoris pel que fa a la millora en l’accessibilitat. La part francesa s’ha mostrat receptiva en treballar conjuntament amb Andorra en l’embelliment i la pavimentació de les carreteres que uneixen Andorra i França des de la rotonda del Túnel d’Envalira fins a la frontera. «Hem parlat de la RN22, sobretot del tram que o et porta cap al Pas de la Casa o cap al Túnel d’Envalira; d’una part, que l’asfalt està molt malament, i d’altra part, que sempre hi ha cotxes mal aparcats i dona mala imatge per als dos països. Hem assentat les bases per a un projecte d’embelliment d’aquests 250 metres, tant l’asfalt com els terrenys annexos», va argumentar Martí. Andorra té un projecte però falta el finançament, tot i que França s’hi ha mostrat receptiva.



El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, es desplaça avui a Foix per trobar-se amb el prefecte de la regió i la prefecta de l’Arieja i altres mandataris per a tractar aspectes relacionats amb la millora de l’accessibilitat per carretera entre Andorra i França: «Una reunió molt important sobre la Nacional 20 [RN20]», va aclarir Martí, «sobre la millora de temps, d’infraestructura i de seguretat, i nosaltres hi volem col·laborar». La RN20 porta al Túnel de Pimorent.



Durant la reunió d’alt nivell també es va parlar de possibles col·laboracions en matèria d’energies renovables i Martí es va comprometre a explorar alternatives energètiques. «Una de les nostres ambicions, com a Estat, és que el 2050 siguem neutres en carboni», va recordar el cap de Govern. El president de la Universitat de Perpinyà (UPVD), Fabrice Lorente, va explicar la recent creació del màster amb Energies Renovables, una formació pionera a Europa de la qual se’n podrien beneficiar els estudiants andorrans.



Les relacions empresarials i econòmiques entre els dos territoris també van ser objecte de la trobada. El president de la Cambra de Comerç i Indústria dels Pirineus Orientals, Bernard Fourcade, va mostrar la voluntat de desplaçar al Principat actors econòmics i empresarials perquè puguin conèixer les possibilitats de negoci del Principat amb l’obertura econòmica i l’impuls de la inversió estrangera.



Quant al turisme, el director de l’aeroport de Perpinyà, Denis Leluc, es va comprometre a publicitar Andorra com a destinació final. «Ara ens venen per l’aeroport de Tolosa i el de l’Alguaire, però ara des de Perpinyà estan treballant per ser un aeroport complementari per rebre anglesos o d’altres nacionalitats amb Andorra com a destinació final», va afegir Martí.



La reunió de treball d’ahir és la continuació a l’impuls del projecte de millora de les infraestructures viàries que va anunciar el primer ministre francès, Bernard Cazeneuve, durant la inauguració del desviament d’Acs, i a la visita de la prefecta de l’Arieja, Marie Lajus, a finals del mes de gener. Encara hi ha pendent tancar una data per a la visita de la presidenta de la Regió de l’Occitània, Carole Delga, prevista per a les pròximes setmanes.



D’altra banda, el cap de Govern també va aprofitar el desplaçament per visitar el Liceu Charles Renouvier de Prades, on uns 2.000 estudiants andorrans hi han cursat el batxillerat i els estudis superiors ja que no existia el liceu Comte de Foix.