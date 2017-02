Notícia El cap de Govern reitera la confiança en el seu gabinet De moment no s'anuncia cap relleu per a Saboya El ministre Saboya, ahir. Autor/a: EMILIO PRENAS

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va recordar ahir que no estarà al capdavant de la cartera durant tot el que queda de legislatura i, per tant, no sabia si la reunió que va mantenir amb els agents econòmics i socials sobre el Pacte d’estat seria l’última. Saboya, però, va afegir que fins que el cap de Govern trobi un substitut, «he d’assegurar la bona continuïtat dels treballs».



Per la seva part, el cap de Govern, Toni Martí, va reiterar que «el senyor Saboya està al seu lloc de feina amb plena disponibilitat i plena dedicació, i quan jo entengui que hi ha d’haver el canvi ja ho faré públic». Respecte si el relleu del ministre Saboya implicarà moure més fitxes dins del gabinet ministerial, el líder de l’Executiu va insistir que «el cap de Govern té la potestat de fer els canvis que cregui, en l’anterior legislatura en vaig fer alguns i en aquesta també, i tot per millorar l’organigrama de Govern». Amb tot, Martí va insistir que «compto amb tots i cadascun dels ministres, i no se’m planteja que cap dels ministres pugui deixar de formar part del Govern d’Andorra».



Quant a la possible marxa de Cinca en cas que sigui processat en la causa presentada contra ell –cas Orfund–, Martí va subratllar que «sempre he tingut el màxim respecte amb tot el que està prejudicialitzat, perquè el senyor Cinca no està processat. «Entenc l’oposició parlamentària, però temps hi haurà, si hi ha preguntes, d’explicar-me en seu parlamentària», va sentenciar el cap de Govern.