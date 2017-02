Notícia La Bassella Race supera totes les expectatives amb 1.300 participants Les inscripcions s’han tancat definitivament per a totes les categories Una edició anterior de la Bassella Race.

Un any més la Bassella Race 1 ha superat totes les expectatives i aplegarà 1.290 participants, repartits en les diferents categories. Entre els pilots que hi seran presents destaquen Laia Sanz, Marc Coma, Gerard Farrés o Iván Cervantes, que compartiran el protagonisme amb els pilots aficionats. Tampoc hi faltarà el nargoní Jaume Betriu (KTM), vigent campió estatal tant en E3 com a nivell Scratch. La vuitena edició de la prova d’enduro, que s’ha consolidat com una de les més multitudinàries de l’especialitat, es durà a terme al municipi alturgellenc aquest cap de setmana vinent.

Com a novetats, l’organització ofereix més enduro extrem per a la categoria Elit. L’espectacular Xtreme de dissabte a la tarda canvia el disseny i afegeix nous obstacles i dificultats d’alt nivell. A més, durant la jornada de diumenge, per marcar diferències, s’ha afegit un pas extrem al final del recorregut, exclusiu per a aquesta especialitat.

També el públic gaudirà més de l’espectacle, amb zones de fàcil accés al llarg del recorregut per poder observar de prop la cursa. A més a més, serà possible el seguiment de la prova en temps real (gràcies a la col·laboració de tracktherace) des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet o des de la pantalla gegant que hi haurà instal·lada al pàdoc.

Cal destacar que la Bassella Race inclourà una zona comercial amb un total de 20 expositors i activitats per als més petits, com el circuit infantil Gas Gas. Una altra opció serà el Concurs Fotogràfic Joan Ventura, en homenatge a un dels grans fotògrafs de l’enduro. Divendres i dissabte a la nit hi haurà música en viu.