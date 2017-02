Notícia ‘Casa nostra, casa vostra’ es presenta al Pirineu La Seu d’Urgell va acollir l’acte i una recollida de signatures Presentació a la Seu de la campanya ‘Casa nostra, casa vostra’.

La Seu ha va acollir diumenge la presentació al Pirineu de la campanya Casa nostra, casa vostra (CNCV). La iniciativa, que reuneix nombroses entitats de l’àmbit de la solidaritat, el sindicalisme, l’educació i la cultura, reclama a les institucions catalanes una acció decidida d’acollida, a més de denunciar que el tancament de fronteres «vulnera els drets humans, el dret internacional i els compromisos adquirits pels estats europeus».

L’acte, que es va dur a terme a la Sala de la Immaculada, va comptar amb la presència d’Agnès Aguilera (voluntària als camps i membre de la Plataforma Suport Refugiades), Bernat Lavaquiol (voluntari als camps, membre de la Plataforma Suport Refugiades i de CNCV), Ruben Wagensberg (coordinador nacional de CNCV), Lara Costafreda (coordinadora nacional de CNCV) i Ricard Ustrell (periodista i conductor del programa El Suplement de Catalunya Ràdio).

Els ponents van explicar les seves experiències i van qüestionar obertament la política fronterera de la Unió Europea, així com la inacció de l’Estat espanyol, tot reivindicant el paper que poden jugar tant la Generalitat com els municipis per facilitar l’acollida. «Les competències d’asil són d’àmbit estatal, però les institucions d’aquí tenen la responsabilitat de treballar perquè els refugiats puguin viure dignament», va remarcar Wagensberg. I va afegir: «Perquè els partits polítics centrin el seu interès en aquesta problemàtica, i deixin de fer només declaracions d’intencions, cal que siguem molts els qui ho demanem».

En la seva intervenció, Ustrell també va subratllar la importància d’explicar la realitat dels refugiats. «Hi ha persones que estan patint situacions extremes que podríem viure nosaltres, i cal deixar constància que darrera dels números hi ha persones que fugen de la guerra, conflictes i penúries», va indicar. El periodista de Catalunya Ràdio també va voler deixar clar que «la societat ha de reclamar un compromís clar amb l’acollida», informa RàdioSeu.



Manifestació / La presentació oficial de la campanya a la Seu s’ha dut a terme una setmana abans del Gran Concert per a les Persones Refugiades, l’11 de febrer al Palau Sant Jordi, 15 dies abans de la manifestació Volem Acollir, que està prevista el dissabte 18 de febrer a les 16 hores, entre la plaça Urquinaona i la plaça del Mar de Barcelona. L’urgellenc Bernat Lavaquiol va animar tothom a participar-hi i va subratllar que ha de servir per posar definitivament el tema dels refugiats a l’agenda política. L’Alt Urgell organitza un autobús per assistir a la concentració.

Cal destacar que la campanya Casa nostra, casa vostra també va incloure a la Seu el mateix diumenge i també dissabte al matí, coincidint amb el mercat setmanal, una recollida de signatures, a la qual ja hi han donat suport més de 50.000 persones d’arreu de Catalunya.

En el text s’indica que les polítiques de tancament de fronteres de la Unió Europea «incentiven la mortalitat» i es critica «la inacció de l’Estat espanyol». A més, es reclama a les institucions catalanes «compromisos immediats» per passar de les paraules als fets i garantir que «Catalunya sigui terra d’acollida». El manifest defensa la lliure circulació de persones com a dret fonamental recollit a l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans i anima la ciutadania a «mobilitzar-se i fer sentir la seva veu». Les adhesions al manifest també es poden fer en línia.