Maeva Estévez debuta a la Copa del Món a Feldberg

La Copa del Món de boardercross de Feldberg (Alemanya) comptarà amb doble participació andorrana. Lluís Marín porta temporades participant en aquest calendari, però la que hi competirà per primera vegada és Maeva Estévez. Les classificatòries es realitzaran divendres i les finals dissabte. Diumenge hi haurà una segona cursa.



La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va decidir que la seva rider s’estrenés en aquest campionat perquè el traçat s’adapta a les seves característiques, i podrà agafar experiència. L’objectiu de la surfista «és fer el salt a la Copa del Món. Sabem que no és un pas fàcil i no perquè participi en aquesta primera podem dir que ja ho tenim fet, o que ja és una corredora de Copa del Món», assenyala Carles Visa, director tècnic de la FAE, assenyalant que «cada circuit és diferent i les dificultats que es trobarà són les que ha d’anar aprenent i superant per assolir en un temps no massa llunyà, l’estabilitat en aquest circuit, que és el que esperem. En tot cas, no perquè debuti a Feldberg canviarem el seu programa. Continuarem la feina que estem fent en la Copa d’Europa més alguna incursió en Copa del Món per anar creixent. De tot el circuit mundialista, Felberg és la cursa més adequada per debutar».



Per a la mateixa Estévez, «debutar en la Copa del Món és fer un petit pas però molt important a la meva carrera esportiva. Estic molt contenta de per fi poder-ne fer una després de tots aquests anys i totes les lesions, i estic molt motivada i amb moltes ganes de competir». En la categoria femenina passaran a les finals les 24 primeres de les rondes de classificació.