La Federació Andorrana de Futbol (FAF) compta amb un nou àrbitre internacional. Luis Miguel do Nascimento acaba d’aprovar l’examen de la UEFA i el mes de març xiularà a Escòcia. Però el col·legiat no vol aturar-se aquí i espera seguir pujant esglaons per poder dirigir algun dia partits del màxim nivell.



La seva és una història on ha fet passes molt ràpides. Té 29 anys i en fa només sis que és àrbitre. Va iniciar-se com a jugador i després va compaginar-ho xiulant en categories de base, per anar pujant divisions fins a la Primera de la Lliga Nacional. Segueix abastant més facetes del món del futbol i s’acaba de treure també la titulació de nivell A d’entrenador. A Màlaga va participar del 29 de gener al 2 de febrer en un curs amb 128 àrbitres masculins i femenins de tot el continent, que estava dividit entre els elite i els que havien de guanyar-se la llicència internacional FIFA. Estaven impartits per referents de l’arbitratge com l’italià Pierluigi Collina i l’escocès Hugh Dallas. Do Nascimento i la resta d’aspirants van haver de superar unes proves físiques, un examen escrit del reglament i van realitzar una avaluació de videos per igualar els criteris de les competicions domèstiques i les internacionals. També van portar a terme proves d’anglès i pràctiques al camp amb la participació de jugadors juvenils i cadets del Màlaga CF.



Convertir-se en àrbitre internacional «era un objectiu que tenia posat des de fa un temps», indica Do Nascimento, que està satisfet però «tinc un sabor agredolç, perquè ara que ho he assolit vull encara més. Es bo no quedar-se estancat amb el que un aconsegueix i ara em poso un altre repte per davant, que és el de pujar de categoria». Actualment compta amb la tercera. Per davant té la segona, la primera i la màxima, que és l’elite. «M’agradaria arribar al màxim nivell pel meu talent, que s’obté a base de treball. Ja estic pensant en fer el següent pas». Amb el títol a la butxaca ja ha estat designat pel primer torneig. Xiularà partits a la ronda elite del Campionat d’Europa sub-17, que es disputarà del 17 al 22 de març a Escòcia amb la selecció amfitriona, Suïssa, Sèrbia i Montenegro. Tindrà com a assistents a Hugo Jordan i Manuel Nogueira.



L’objectiu que es posa el col·legiat és algun dia poder dirigir un matx de fase de classificació pel Mundial o l’Eurocopa, i fins i tot en una fase final d’aquestes. Arribar a aquest nivell «m’agradaria i sé que per fer-ho algun dia m’ho he de treballar molt. Vull demostrar que puc fer-ho i lluitaré per a que sigui un fet. No és impossible». En una competició com l’andorrana hi ha una quantitat irrisòria d’assistents comparant-ho amb els grans estadis d’altres lligues, a més que es tracta d’un campionat amateur, en detriment de la resta, amb estrelles del futbol mundial participant-hi i clubs amb pressupostos escandalosos. Aquestes circumstàncies, a més de la pressió que suposa i ser el centre d’atenció dels mitjans de comunicació, no les veu com un handicap per poder donar el salt a categories superiors de l’arbitratge. «La part motivacional és important. És un aspecte que pot jugar al teu favor si et trobes en un escenari diferent al teu habitual i et creixes en comptes d’estar atemorit».

Futur prometedor / La notícia era esperada a la federació. «Estem mol contents. Hem apostat fort per ell. Té maneres de ser un molt bon àrbitre. Es nota que li agrada el que fa i que s’esforça per ser cada dia millor», exposa José Barbosa, cap d’àrbitres de la FAF. Destaca especialment la convicció que ha mostrat des d’un inici Do Nascimento, que és «una persona que quan vol una cosa s’esforça i lluita per aconseguir-la». Amb aquest primer pas fet, per a seguir evolucionant en el món de l’arbitratge «depèn únicament d’ell, de com ho faci i es comporti» en els partits que xiula i la puntuació que li atorguin els avaluadors. Que cada cop estigui en partits més destacats «per a Andorra seria molt bo».

Referent nacional / El salt donat per Do Nascimento en molt poc temps fa que es converteixi en un exemple per als joves que s’inicien en el món de l’arbitratge al Principat. La federació té un dèficit de jutges per dirigir tots els partits de cada cap de setmana i amb models com el seu esperen poder ampliar el nombre. «Ara ja és un exemple pels que comencen. És important que vagi parlant amb ells explicant que és l’arbitratge i el que significa; i que si vols anar pujant has de posar-ho tot», assenyala Barbosa. Do Nascimento veu que «s’ha de fer molta feina amb els joves i que no deixin l’arbitratge d’una manera fàcil, a les primeres de canvi. Se’ls ha de motivar i demostrar que és un autèntic plaer xiular un partit de futbol. No només jugar és apassionant».