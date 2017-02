Bieto: «Els escenaris per a les empreses són imprevisibles»

La directora general d’Esade, Eugènia Bieto, va impartir ahir a Andbank la conferència El lideratge en temps canviants, on va exposar algunes necessitats que cal tenir presents en el món de l’empresa per afrontar els reptes dels directius.



Bieto va opinar, per exemple, que els escenaris en què es mouen les empreses no són només canviants sinó «amb un gran nivell d’impredictibilitat», ja que la sensació és de «no saber massa què és el que passarà», a causa dels forts canvis tecnològics, d’una transcendència superior als que s’han viscut fins ara. «Fa 10 anys no ens podíem imaginar que hi hauria cotxes no conduïts per persones», un fet que incidirà en molts sectors i conductes, com el disseny de les ciutats o el concepte de l’urbanisme.



La directora d’Esade va valorar els canvis en els models de presa de decisions, que segons ha apuntat «obliguen al treball en equip» i va afirmar que en qüestions de lideratge «s’ha acabat l’ordeno i mando» d’una persona en substitució de l’horitzontal, amb diversos dirigents.