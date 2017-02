Peña apunta a ser reelegit president dels Castellers

Tot apunta a que Juli Peña serà reelegit president dels Castellers d’Andorra en l’assemblea d’aquest vespre. L’actual president –i únic per a una entitat nascuda el setembre del 2014 que només ha viscut un cicle– ha presentat candidatura per aspirar a estar al comandament dos anys més i ahir a la nit encara era l’únic aspirant. Avui fins les 19.45 hores que comença l’assemblea encara hi ha temps d’acceptar llistes, però no sembla que hi hagi cap altre postulant.



Peña va insistir ahir a aquest rotatiu en què «cal ser caut» i va preferir no avançar gaire informació fins que no ho faci davant els socis. Si li surt un rival, tots dos exposaran els seus programes a l’assemblea i si només està ell, també. En tot cas, va avisar que un dels objectius és el de modificar els estatuts, que té «diversos buits» que s’han de corregir. Per exemple, les convocatòries. El modus operandi habitual de les institucions és posar un marge de temps entre la data límit per presentar candidatures i les eleccions perquè els aspirants puguin vendre els seus programes. Tampoc queda aclarit si les votacions han de ser amb sobre tancat, quina és la manera de procedir si dimiteix un president o si una junta ha de convocar eleccions abans de que li expiri el cicle: «El nostre acabava al setembre i era complicat fer el balanç quan faltaven dos mesos per al final de la temporada, per tant he estat uns cinc mesos en funcions. Hi ha diverses coses que s’han d’aclarir perquè no hi hagi malentesos en un futur», va admetre Peña.