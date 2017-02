El Principat, una peça més del monopoli Disney

Andorra Turisme va presentar ahir un nou conveni que ha signat amb The Walt Disney Company. Es tracta d’un acord que pretén reforçar el posicionament del Principat com a destí turístic familiar a través dels productes Disney i que estarà vigent durant aquest i el proper any. D’aquesta manera, el Principat passarà a ser una peça més del gran monopoli que té muntat la companyia d’animació.

Segons va especificar el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, es realitzarà una campanya tant a Disney Channel com en mitjans digitals de Disney al llarg de tot l’any «que permetrà a Andorra donar-se a conèixer com a destí turístic a través de diferents anuncis». Durant els mesos de febrer i març es promocionarà l’oferta d’hivern, de maig a juny es faran anuncis sobre l’espectacle Stelar del Cirque du Soleil i de juny a juliol es farà publicitat de les activitats que s’inclouen en las vacances d’estiu.



Budzaku també va detallar que una altra línia promocional serà la presència d’Andorra en una campanya genèrica vinculada als tràilers de tres pel·lícules que estrenarà Disney al llarg d’aquest any: La Bella y La Béstia (17 de maig), Piratas del Caribe (26 de maig) i Cars 3 (14 de juliol). La publicitat es farà a Disney Channel i a diferents revistes Disney.



En paral·lel a aquestes estrenes es realitzaran concursos en 169 sales de cinema de Barcelona, Madrid, València, Alacant i Granada on s’espera arribar a més d’un milió d’espectadors. D’altra banda, es faran tres campanyes de promoció del Principat a 11 botigues Disney d’Espanya.



Aprofitar el món ‘Frozen’ / Frozen ha estat la pel·lícula d’animació més taquillera de la història de Disney i una de les franquícies més productives de la companyia. Aprofitant aquest fet i l’ambientació de neu i gel del film, Andorra Turisme preveu realitzar diferents activitats lligades al món Frozen i als seus personatges.

En aquest sentit, el Principat oferirà invitacions exclusives per veure Frozen Sing Along en diferents cinemes de Barcelona i Madrid, on es projectarà també un anunci d’Andorra abans de la pel·lícula. A més, Andorra realitzarà diferents concursos amb un dels protagonistes del film, Olaf, promocionant el país i oferint viatges perquè les famílies foranes vinguin a conèixer el Principat també a l’estiu. I és que Budzaku va especificar que Andorra vol ser un referent turístic durant «els 365 dies de l’any», no només a l’hivern. Per aquest motiu, es potenciaran un seguit d’activitats també durant els mesos de més calor.



Per tot plegat, Andorra Turisme ha creat l’eslògan Andorra un destí de pel·lícula, que sortirà en els anuncis i productes publicitaris que contempla l’acord signat. Aquest lema també estarà present durant la Cavalcada dels Reis de Madrid de l’any que ve, on hi haurà una carrossa tematitzada amb contingut Disney i d’Andorra.



A banda, Andorra Turisme preveu ubicar un espai al Principat dedicat a experiències per als més menuts i les seves famílies lligades al món Disney. Tot i això, l’espai on s’ubicaran aquestes activitats i les mateixes accions que s’han de desenvolupar encara estan per definir.



Aquestes són algunes de les principals accions que es duran a terme al llarg d’aquest primer any d’aliança entre Disney i Andorra. Es preveu aconseguir aproximadament 1.300 GRP’s a Disney Channel, uns quatre milions d’impressions online, impactar a 1,5 milions d’espectadors en cinemes i arribar a 900.000 persones a les Disney Store repartides per Espanya.



En total, es preveu que el pressupost anual per aquest acord sigui d’uns 750.000 euros, i segons va detallar Budzaku, aquests diners sortiran de la partida pressupostaria que cada any Andorra Turisme empra per inserir publicitat en diferents mitjans espanyols, que sol ser d’uns dos milions d’euros. Per tant, el pla comunicatiu «no es veurà afectat, es compta amb el mateix pressupost però es reparteix de diferent manera».