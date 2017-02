Un disc d’Eduard Iniesta i l’ONCA, nominat als Premis Enderrock 2016

El disc La petita casa de mi mateix, fruit de l’encàrrec que va fer l’ONCA a Eduard Iniesta, ha estat nominat a la categoria de millor disc de música clàssica del 2016 dels Premis Enderrock, segons informa l’agència ANA. Aquest treball inclou nou obres instrumentals compostes i orquestrades per Iniesta i es va sentir per primera vegada el maig del 2015 dins del cicle de l’ONCA al Palau. Posteriorment, el 20 de juliol del mateix any, es va presentar a Andorra amb motiu del concert Jardins de Casa de la Vall.



Es tracta del desè disc d’Eduard Iniesta, en el qual interpreta les seves obres creades per a l’ocasió, amb alguns dels instruments més característics de la cultura mediterrània com ara el buzuki grec, el tzouras, el saz i el blagamàs. A aquests instruments, s’hi ha afegit una formació de catorze cordes de l’ONCA juntament amb el conjunt instrumental d’Iniesta, amb Robert Armengol a les percussions clàssiques, Antonio Sánchez a les percussions ètniques i Miguel Ángel Cordero al contrabaix, que són els encarregats de crear l’atmosfera de la Mediterrània a l’escenari.



Eduard Iniesta és un referent de la música mediterrània, perquè no ha deixat mai de crear noves textures, inventar nous camins per tal d’emocionar el públic amb els seus instruments i les seves composicions fetes amb un material extremadament sensible. Com tota la música d’Eduard Iniesta, és una música portuària amb influències de les músiques veïnes, però aquesta vegada agafa una volada nova al costat de l’ONCA.



Amb La petita casa de mi mateix, el compositor aconsegueix, per uns instants, extreure de la cultura popular aquests instruments per introduir-los en un format idoni per a l’evocació d’uns paisatges sonors amb atmosfera tardorenca que, com diu el mateix Iniesta, «ens porten pels camins més íntims» de la seva creació musical. El disc va ser enregistrat al Teatre Auditori Sant Cugat el 23 de desembre de 2015, i masteritzat per l’enginyer de so David Casamitjana.