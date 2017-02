La minoria de Sant Julià reclama «prioritzar» el vial

Els consellers de la minoria de Sant Julià de Lòria reiteren la «prioritat» de finalitzar el vial de la parròquia abans d’invertir en altres projectes de circulació, com pot ser la recuperació del Túnel d’Envalira que va anunciar dilluns passat el cap de Govern, Toni Martí.



En concret, el conseller lauredià Joan Albert Farré lamenta que l’Executiu posi «com a excusa» que no hi ha pressupost suficient per acabar el vial «i en canvi anuncïi altres accions com la d’Envalira, que és un túnel que ja funciona. És incomprensible».



Farré també considera que aquests fets demostren que el vial de Sant Julià «no es vol fer. Hi ha la voluntat política d’anar en contra d’aquesta infraestructura i de no voler millorar la imatge del país. I és que a Demòcrates per Andorra (DA) ja els va bé que el trànsit passi per dins de la parròquia». Amb tot, es demostra «que DA no té interès en acabar el vial ni en invertir en la descongestió de Sant Julià, així com en Naturlandia», afegeix el conseller.



Farré també reitera que des de la minoria s’ha demanat avançar amb el vial «en nombroses ocasions, però el Govern es nega» a tirar endavant el projecte.

Les estadístiques manen / D’altra banda, el conseller lauredià Rossend Duró matisa que l’Executiu hauria de fer «més cas a les estadístiques. Ja que segons els números, entren molts més turistes per la frontera d’Espanya que no pas per la de França». A més, «les retencions que es formen a Sant Julià per l’afluència de vehicles són molt importants». Per tot, «creiem que és prioritari fer el vial, tant per a la parròquia com per al país».



Tot i això, Duró creu que el projecte no està «del tot aparcat». El conseller matisa que segurament el Govern «hi està treballant, però no se’ns comuniquen els avenços, ni tampoc sabem exactament en quin punt està». Per aquest motiu, «ens agradaria que des de l’Executiu es fes pública la planificació del vial de forma concisa».



A més, Duró considera que el Comú de Sant Julià «hauria de pressionar més al Govern perquè lliurés aquesta informació i mostres interès» pel desenvolupament del vial i per acabar «amb les cues que es formen constantment».

Un pressupost fantasma / Des de Liberals d’Andorra, el president del grup parlamentari, Josep Pintat, destaca que cada any (des del 2012) hi ha una partida dins del pressupost que inclou el vial de Sant Julià, però aquest «continua estant parat». Un fet que «menysprea aquesta parròquia i els turistes que ens visiten». Amb tot, Pintat considera que el Govern «no té clares les prioritats, i així anem».