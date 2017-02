Saboya lliura una proposta de CDI a Bèlgica

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va lliurar ahir al seu homòleg belga, Didier Reynders, una proposta de conveni per evitar la doble imposició (CDI) durant una trobada que van tenir els dos ministres a Brussel·les.



La reunió dóna continuïtat a la trobada mantinguda entre el cap de Govern, Toni Martí, i el primer ministre belga, Charles Michel, a la seu de les Nacions Unides i a la comunicació posterior en la qual el Govern de Bèlgica es mostrava receptiu en impulsar aquestes converses.



Segons va informar l’Executiu, es preveu que les negociacions comencin en el decurs d’aquest any.

Relacions exteriors / Durant la reunió, Saboya i Reynders van repassar qüestions «d’interès compartit mutu, tant des del punt de vista bilateral com respecte de l’agenda internacional», segons va detallar el Govern. Els temes centrals van ser l’evolució de les converses per un acord d’associació amb la Unió Europea (UE) i els avenços d’Andorra en matèria de transparència fiscal internacional. En referència a l’àmbit multilateral, Saboya va reiterar el suport d’Andorra a la candidatura belga per les eleccions al Consell de Seguretat de les Nacions Unides.



Durant la seva estada a Brussel·les, Saboya també es va trobar amb el director per Europa i Àsia Central al Servei Europeu d’Acció Exterior, Thomas Mayr-Harting, per tractar l’avançament de les negociacions per un Acord d’Associació amb la UE.



A més, Saboya es va reunir amb l’ambaixadora representant permanent de Malta a la UE, Marlene Bonnici, que exerceix actualment la presidència del Consell de la UE i a la qual va informar de l’agenda europea.



Entre les conversacions, Saboya i Bonnici es van plantejar la possibilitat de cooperar en l’àmbit bilateral i intercanviar experiències aprofitant l’experiència de Malta.