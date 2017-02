La biblioteca d’Escaldes amplia els seus horaris

El client mana, més si es tracta d’un servei públic, i arran de la demanda de nombrosos usuaris, la biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany ha decidit ampliar els seus horaris d’obertura, segons va informar ahir l’agència ANA. De fet, ho ha des del passat mes de gener. Així doncs, el local de lectura de la capital està obert de dilluns a divendres des de les 9 del matí fins a les 13.30 hores (al migdia s’allarga l’horari mitja hora) i des de les 15.00h. a les 20.00h. A més, els dissabtes es mantindrà l’horari matinal des de les 9.30h. a les 13.30h. i s’incorpora també el de la tarda, des de les 15.00h. a les 19.00h.



La biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany ha rebut al voltant de 15.000 usuaris d’ençà que es va traslladar a l’edifici del Centre d’Art, el desembre de fa dos anys. Aquest canvi d’ubicació va permetre ampliar les instal·lacions de manera considerable, tant en l’espai destinat als adults com per a l’adreçat als infants. Aquesta ampliació ha generat un efecte dòmino positiu, ja que ha permès que es puguin dur a terme més activitats i per tant es potencii la millora en la xifra dels usuaris.