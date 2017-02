Els estudiants d’Andorra gaudiran de les beques d’Esade fins el 2021

Esade, la prestigiosa Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses a la qual tot pare desitjaria que el seu fill hi estudiés, ha ampliat el conveni amb la Fundació Julià Reig perquè qualsevol estudiant d’Andorra pugui optar a les beques que es concedeixen cada any. L’acord es va iniciar el 2012 i en els tres cursos acadèmics passats l’han fet servir un total de set joves del Principat. Perquè condicions només n’hi ha una: «tenir un molt bon expedient acadèmic», tal i com va detallar la directora del centre privat –i sense ànim de lucre– barcelonès, Eugènia Bieto.



Després, Esade valora la capacitat econòmica familiar i concedeix la subvenció d’entre un 50% i un 100% (en les situacions més estranyes) de la matrícula, que costa uns 15.000 euros a l’any. Un preu que no està a l’abast de qualsevol, però segons la fundació i la universitat, «volem omplir les aules de talent sense que els diners siguin un impediment». Amb Andorra, el conveni s’ha ampliat des del curs 2016-2017 –al qual hi ha dos beneficiaris– fins el 2021.



Esade també té entre mans altres projectes a banda de la carrera en si, a través dels quals permet els seus alumnes cooperar per guanyar experiència i pràctica. Un plus per millorar la ja impressionant formació que reben consistent en engegar la logística: viabilitat, pressupost, plans de màrqueting i comunicació... I gràcies a la proposta de la Fundació Julià Reig, ha engegat un nou projecte, una nova línia de col·laboració, que consta de crear una escola de música a Nicaragua. «És un projecte que va iniciar la meva germana fa mols anys i que hem repescat en fa vuit», va assegurar el president del patronat, Òscar Ribas. Perquè anar al país sud-americà també costa els seus calers i aquí és on entra la fundació: cobrir despeses a qui li calgui. «És important formar directius que vulguin contribuir a un món més just, que estigui disposat a ajudar els necessitats», va apuntar Bieto, qui lluita perquè Esade sigui coneguda pels seus estudis i també els valors.