França invertirà 150 milions d’euros en millorar la RN20

L’Estat gal invertirà 150 milions d’euros en millorar la carretera RN20, principal via d’accés al Principat des del país veí, un pressupost en el que Andorra hi participarà en la qüestió relativa a la seguretat hivernal. La renovació més important es produirà en el tram entre Tarascó i el Túnel de Pimorent, i comprèn una sèrie de reformes destinades a millorar la seguretat durant el període hivernal, és a dir, a evitar els allaus de neu i els despreniments de roques que es produeixen sovint en aquesta zona. A més, un dels objectius més importants del projecte consisteix en la instal·lació de dobles carrils, millores en els trams dels revolts més perillosos i una desviació ubicada a l’altura del Túnel de Tarascó. Aquesta notícia s’afegeix a la recent inversió de 60 milions en el desviament d’Ax les Thermes.

Participació del Principat / La participació d’Andorra en el projecte es traduirà en l’aportació de 10,5 milions d’euros, o el que és el mateix, la meitat del pressupost destinat a millorar de seguretat nivosa de la carretera (xifrat en 21 milions). A banda dels despreniments, també està previst habilitar les àrees d’estacionament per equipar els vehicles amb cadenes i posar els màxims esforços en aconseguir que els vehicles que circulin pel tram final de l’RN20 estiguin correctament equipats, amb l’objectiu de garantir la seguretat tant d’aquests com de la resta.



El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va destacar ahir que es tracta «d’un acord de gran importància per al benefici del país» ja que es dóna «especial prioritat a l’anomenat corredor d’allau H2, situat a l’Ospitalet», que és el que molts cops obliga a les autoritats franceses a tallar el tram a la circulació de vehicles i, per tant, l’accés al Principat. Les reformes, segons Espot, es traduiran en una substancial millora de la «seguretat» i del «confort» dels usuaris. A més, també va destacar el notable escurçament de les distància entre el Principat i les ciutats veïnes més importants, com ara Tolosa o Foix.

Eleccions a França / Pel que fa a la signatura del conveni de col·laboració entre tots dos països, Espot va destacar que es tracta d’un acord «de caràcter internacional» que «instrumentalitzarà la participació d’Andorra en el projecte» (és a dir, n’oficialitzarà la col·laboració). En aquest sentit,el ministre va explicar que la formalització de l’acord «està previst que es produeixi abans de les eleccions» del proper mes d’abril, pel que el resultat electoral «no hauria d’afectar al compromís del seu desenvolupament».



En relació a la calendarització del projecte, està previst que aquest s’inicii a principis de 2018, i que no acabi fins el 2030. Malgrat tot, Espot va destacar que «els primers resultats es puguin apreciar a partir de l’any vinent», ja que l’enorme grandària del projecte obliga a realitzar-lo en diverses fases.

Reunió d’alt nivell / En una reunió d’alt nivell celebrada a la prefectura de l’Arieja, el ministre Espot i l’ambaixadora d’Andorra al país francès, Cristina Rodríguez, van conversar amb el prefecte de la regió Occitània, Pascal Mailhos, la prefecta de l’Arieja, Marie Lajus, el president del Consell del Departament de l’Arieja, Henry Nayrou, el director interdepartamental de carreteres del Sud-oest, Hubert Ferry-Wylczeck, tots ells acompanyants dels seus serveis tècnics, així com l’ambaixadora de França a Andorra, Jocelyne Caballero.

Legislatura Hollande / Pel que fa a les relacions amb França, Espot va destacar la bona sintonia entre els dos estats durant tota la legislatura. En aquest sentit, va destacar el clima «d’acord i entesa» que ha caracteritzat les converses entre tots dos territoris al llarg dels darrers anys.



Pel que fa als incerts resultats que vaticinen els sondejos de cara a les eleccions presidencials del proper 23 d’abril, Espot va manifestar que no volia expressar cap opinió «en relació a futuribles candidats». En ser preguntat per la possibilitat que Le Pen acabi guanyant els comicis, el ministre va assenyalar que «està convençut que els resultats seran absolutament democràtics» i que es continuaran mantenint les bones relacions establertes fins el moment.