El comuns continuen a favor de la congelació de transferències

A falta d’un dia per a la celebració de la sessió de Consell General en la que es decidirà si finalment s’aprova o no un any més la congelació de les transferències, els comuns van reiterar el seu recolzament a la decisió que va prendre el Govern de mantenir la situació per aquest any. Aquesta és l’opinió que van expressar els cònsols de la Massana, David Baró, i d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols celebrada ahir a Pal.



Com ja és sabut, es requereix una majoria qualificada per aprovar novament aquesta congelació, i l’opinió expressada pels altres grups polítics (dels quals es necessita el suport) no sembla que vagi en aquesta direcció, sinó tot el contrari. En aquest sentit, Baró es va demarcar de la situació expressant que «els comuns vam signar un acord institucional en el seu moment, mentre que ara li toca decidir al Consell General».

Llei de transferències / Pel que fa a les modificacions de la Llei de Transferències, Baró va explicar que «encara no se’ls ha plantejat» i que és un tema que es tractarà «en les properes setmanes, quan se celebrin les reunions per arribar a diversos principis d’acord». Malgrat tot, va reiterar que aquests acords «han de quedar ratificats pel Consell General», explicant que aquestes trobades són més aviat «un intercanvii d’idees» que una «negociació formal».

Minories comunals / Pel que fa a l’acceptació de les minories comunals a la taula de negociació proposada per Liberals d’Andorra, Baró va expressar que «ja s’està tractant amb la totalitat dels consellers a cada casa comuna». Marsol, per la seva banda, va explicar que el comú de la capital ja va aprovar una comissió que incorpora «els consellers de la minoria», però que encara no s’ha reunit ja que «no han rebut cap proposta oficial per debatre». En aquest sentit, la cònsol major d’Andorra la Vella va reiterar que la participació del Consell General en aquest debat «ja agrupa a tots els partits polítics, fins i tot aquells que no tenen presència als comuns», destacant que, d’aquesta manera, queden cobertes totes les necessitats representatives a la taula negociadora.

Persones tutelades / En relació al conveni que tenen establert ara mateix els comuns amb el Govern pel que fa a la coberta de les despeses de les persones sota tutela, els cònsols van expressar la voluntat de «revisar-lo» ja que data de l’any 2008, abans de l’aprovació de la Llei de serveis socials i sociosanitaris. En aquest moment, els comuns dediquen 100 euros per cada persona tutelada dins de la seva parròquia, fins arribar a una quantitat màxima de 12.000 euros. Tot i que el conveni es va renovar el curs passat i tindrà vigència fins al 2020, tant l’aprovació de la llei com les actuals negociacions referents a les competències fan que els cònsol vulguin determinar novament «qui se n’ha d’encarregar», si els comuns o el Govern.

Pla estratègic / En referència al desenvolupament del pla estratègic, els líders comunals van explicar que el projecte es començarà a desplegar a «principis de març». A més, també van explicar que es crearan sis comissions de treball diferents que es reuniran cada 15 dies, integrades per perfils de tipus «tècnic o polític» en funció de la feina a desenvolupar. Pel que fa al Comitè de Seguiment –un òrgan més aviat de caràcter executiu i decisori–, estarà integrat per representants d’Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Encamp, com a principals eixos comercials del país, a més de Sant Julià de Lòria, en representació de la resta de parròquies.

ADN gossos / Pel que fa a la licitació de l’empresa que s’encarregarà de gestionar el nou cens cani del Principat, els cònsols van informar que esperen «tenir-la adjudicada de cara al mes de maig», tot i que el projecte no es començarà a desevolupar fins al gener del 2018.