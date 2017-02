Notícia SDP i Ld’A critiquen l’estratègia del Govern per negociar amb Europa Els grups consideren que la posició de l’Executiu crea «incertesa» Els consellers liberals Gallardo, Pintat i Camp conversen amb el progressista Víctor Naudi al Consell General. Autor/a: TONY LARA

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) i Liberals d’Andorra (Ld’A) consideren que el Govern no està emprant una bona estratègia per negociar les condicions de l’acord d’associació amb Europa. Els dos partits, que ja han mostrat el seu desacord amb el plantejament en més d’una ocasió i que ambdós van decidir sortir del Pacte d’Estat sobre aquesta qüestió, van coincidir ahir en destacar que la posició de l’Executiu no és prou clara, que provoca incertesa i que això, a la llarga, «serà un problema».



Concretament, el conseller d’SDP, Víctor Naudi, va considerar que «no s’està utilitzant el sistema adequat pel que fa a l’estratègia de negociació». Al seu entendre, el plantejament de l’Executiu «ens està tancant portes». Preguntat per les modificacions que Andorra ha introduït en el document original enviat per Brussel·les pel que fa al tracta dels productes de l’article 1 al 23, el conseller progressista va indicar que «no està prou treballat amb els sectors». Les reunions que el Govern ha mantingut amb ells, va assegurar, «són bàsicament informatives però falta extreure’n conclusions i posar-les per escrit». Pel que fa al tabac i el fet que es tracti per separat, Naudi va remarcar que «és un ordre que ens pot portar problemes perquè ens tanca portes i ens acaba limitant».



Finalment, pel que fa a l’article adherit per Govern demanant que es mantinguin les franquícies actuals, el conseller d’SDP va manifestar que «no està ben formulat» i que «cal anar més enllà de l’Acord Duaner del 1990». En tot cas, el grup encara està estudiant amb els seus assessors el text enviat a Brussel·les.



Per la seva banda, el president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, va reiterar que cal «una reflexió més global» i «tenir clars els objectius o els resultats que s’esperen» de l’acord d’associació amb la Unió Europea. El liberal va criticar que «únicament sentim a parlar del marc institucional i Acord Duaner i no hi ha cap posició per part del Govern del que és circulació de persones, capitals o serveis».



Al seu entendre, «en el document que s’ha enviat a la Unió Europea es veu clar que Andorra canvia de posició sense saber les conseqüències que això portarà en un futur». En aquest sentit, Pintat va reiterar que «el que està fent Andorra és anar cap a un procés de submissió a la Unió Europea».



Pintat va afirmar també que el Govern de Martí «està portant encara més incerteses» amb la manera com està duent a terme la negociació. «Si ja costa veure la llum al final del camí, com més incertesa hi posem, més complexa serà tot».