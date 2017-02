Notícia El PS presenta vuit reserves d’esmena al pressupost El grup insisteix en suprimir el barem que s’aplica per accedir als ajuts socials El consell del PS, Pere López. Autor/a: MARICEL BLANCH

Els tres consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS), Gerard Alís, Rosa Gili i Pere López, han presentat fins a vuit reserves d’esmena a la versió definitiva del projecte de pressupost per a l’exercici 2017 que es votarà demà a la cambra legislativa. Els parlamentaris volen debatre al ple aspectes com la supressió dels canvis en el barem de valoració patrimonial, el restabliment d’una destinació finalista a les transferències als comuns o la recuperació a l’administració general de la figura del funcionari, entre altres. Aquests punts del text es discutiran i votaran per separat durant la sessió en què s’ha de sotmetre al ple els comptes per a aquest any.



Una de les esmenes que el PS considera especialment important és la de supressió de les modificacions en el barem de valoració patrimonial que s’aplica a l’hora d’accedir a ajuts socials bàsics com ara les pensions de solidaritat. Des de la formació es considera que, tant pel fons com per la forma, aquests canvis estan fora de lloc. Per una banda, perquè políticament no és el més adient impulsar-los via pressupost i gairebé «d’amagat» i no a través d’una modificació de la Llei de serveis socials i sociosanitaris. Per l’altra, perquè «amb els canvis de criteris que DA vol imposar s’esborren de fet els drets socials d’un número important de persones de classe baixa i mitjana, que abans de poder tenir accés a aquestes prestacions, que haurien de ser drets socials, s’hauran de descapitalitzar i empobrir».



Pel que fa a la llei de la Policia que també s’ha de votar demà, el PS ha presentat fins a quatre reserves d’esmena. Totes elles, però, fan referència a un únic punt: el nou règim disciplinari. Per a la formació s’ha impulsat una normativa excessivament estricta tant pel que fa a la gradació de les faltes com per les sancions.