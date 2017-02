Notícia Cinca declararà el 14 de febrer pel ‘cas Orfund’ Samarrà compareixerà demà davant de la Justícia i Terrén el dia 16

El ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, declararà davant del Tribunal de Corts el proper dimarts 14 de febrer pel cas Orfund. La compareixença davant de la Justícia respon a l’acceptació a tràmit de la querella criminal interposada per l’expresident de la fonadora d’or, Joan Samarra, contra el ministre i contra l’empresari espanyol Manuel Terrén. Samarra els acusa d’haver comés delictes d’apropiació indeguda, administració deslleial i blanqueig de capitals.



També Joan Samarra i Manuel Terrén han estat ja citats per la Justícia. Així, el primer declararà demà al matí mentre que l’empresari espanyol ho farà el dijous dia 16 de febrer.

Els arguments de la querella / En el moment de la presentació de la querella, el passat mes de novembre, Joan Samarra va assegurar que va tenir coneixement de l’existència de la societat panamenya, Mariette Holding, en data 5 d’abril de 2016, quan Cinca va efectuar una roda de premsa per explicar la seva implicació en l’afer anomenat papers de Panamà, en el que sortia el seu nom a través d’aquesta societat, i mai abans. Així mateix, va manifestar que «no va tenir, ni té, cap vincle amb la presumpta activitat il·lícita» esmentada.



Entre altres, l’expresident de l’empresa amb seu a Ordino denuncia que l’empresa fonadora d’or va fer fallida «a causa a les presumptes actuacions delictives de Cinca relacionades amb la subtracció de lingots d’or i diamants procedents de Libèria a una empresa B en benefici propi».