Notícia SDP reclama una cotització més justa per als autònoms Els progressistes retreuen la manca d’actuació del Govern El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) reitera la necessitat d’establir un sistema perquè els autònoms cotitzin segons els seus ingressos i no segons el salari mitjà com passa fins ara. Així ho van manifestar ahir el conseller progressista, Víctor Naudi, i el secretari d’organització del partit, Joan-Marc Miralles en roda de premsa. En aquest sentit, van recordar que el Govern ja va anunciar que caldria una modificació legislativa per tal de poder accedir a les dades de tributació dels treballadors per compte propi i així poder establir el percentatge de cotització segons els ingressos. Amb tot, van insistir en què «fa sis anys que DA governa i encara no ha fet res sobre aquesta qüestió». Per tot plegat demanen que l’Executiu i la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) «agilitzin aquest tema».



Des d’SDP proposen dues opcions per solventar una problemàtica «que afecta a molta gent». En primer lloc, proposen una cotització proporcional als ingressos «dins d’una forquilla amb un mínim i un màxim» que garantís que no es cotitzés «molt per sota en alguns casos i molt alta, en altres». La segona opció presentada proposa que a final d’any es regularitzi la cotització en funció dels ingressos anuals. D’aquesta manera, van assegurar, «ajudarà als autònoms que tenen temporades en què generen molt poc i d’altres en què ingressen grans quantitats».



Crítica a Aleix / Naudi també va aprofitar per retreure al president de la PIME, Marc Aleix, en referència a unes declaracions fetes a EL PERIÒDIC, que el sistema de cotitzacions va ser aprovat pel govern que presidia Albert Pintat i no, com va afirmar Aleix, pel govern de Jaume Bartumeu.