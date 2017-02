Notícia Els Mossos es queixen de la presó dels Jutjats Justícia instal·larà uns calefactors provisionals Els Jutjats de la Seu d’Urgell.

Els Mossos d’Esquadra de la Seu d’Urgell s’han queixat per la falta de calefacció als calabossos dels Jutjats de la Seu d’Urgell. Fonts policials asseguren que de normal «no és problema», ja que els detinguts estan molt poc temps als calabossos quan passen pel jutjat. La queixa neix arran del dia en què Fernando Blanco va passar a disposició judicial i el detingut i els policies que el custodiaven van passar més de 10 hores als calabossos. Els Mossos expliquen que aquell dia, funcionaris del jutjat, els van cedir una petita estufa d’aire «del tot insuficient» per la temperatura que hi havia al calabós, semblant a la del carrer. Des del Departament de Justícia s’ha informat que no s’ha rebut cap queixa formal per part de la policia, però que tot i això, instal·laran quatre calefactors de forma provisional mentre es busca una solució definitiva al problema.

Els calabossos del Jutjat de la Seu d’Urgell, situats al soterrani de l’edifici, no disposen de sistema de calefacció. Fonts policials consideren «estrany» que un edifici relativament nou, inaugurat l’any 2003, no tingui calefacció al soterrani. La falta d’aquest sistema no havia suposat cap inconvenient fins fa uns mesos, ja que els detinguts estaven poca estona al calabós quan passaven a disposició judicial. Les queixes entre la policia sorgeixen el passat 9 de desembre quan el pare de la nena Nadia Nerea, Fernando Blanco, va passar a disposició judicial i, policia i detingut, van estar més de deu hores als calabossos.

La situació es va tornar a repetir quan el passat 13 de gener Blanco va tornar al jutjat de la Seu per declarar davant el jutge i detingut i policia van passar més de quatre hores al soterrani.

Tot i que fonts policials van assegurar que farien arribar una queixa al departament de Justícia per tal de denunciar els fets, des del departament s’assegura que no tenien coneixement de les queixes, ja que elsMossos no els havia informat. Així i tot, el departament de Justícia ha manifestat la voluntat de donar solució al problema i per tant «de forma provisional» instal·laran quatre calefactors mentre es busca «una solució definitiva».



Inaugurat el 2003 / L’edifici dels nous Jutjats de la Seu, la construcció del qual va costar 1.958.526,65 euros, es va inaugurar l’octubre del 2003. L’edifici consta de cinc plantes, al soterrani hi ha l’arxiu general, l’aparcament, l’àrea de detinguts i els vestidors. A la planta baixa s’ubica el vestíbul d’entrada, la sala d’espera per al públic, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, el registre civil, la clínica medicoforense amb sala d’espera i un despatx-consulta, i una sala de vistes que es pot utilitzar també com a sala de matrimonis. A la planta primera hi ha les dependències per al deganat, la fiscalia, i diversos despatxos per a procuradors, advocats i tècnics. A la planta segona, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1, despatxos per al jutge i el secretari, l’oficina judicial, sala de vistes petita, sala de declaracions i l’arxiu. A la planta tercera hi ha el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2, despatxos per al jutge i el secretari, l’oficina judicial, una sala de vistes petita, una sala de declaracions i l’arxiu. Finalment, a la planta sota coberta estan ubicades les instal·lacions de l’edifici.