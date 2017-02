Notícia RàdioSeu traslladarà els seus estudis de Castellciutat a l’eixample L’ajuntament i el Bisbat han arribat a un acord pel local de Ràdio Principat El local on estava ubicada Ràdio Principat.

RàdioSeu, ubicada actualment a Castellciutat, traslladarà aquest any les seves instal·lacions a la zona de l’eixample de la ciutat. L’emissora municipal ocuparà les antigues dependències de Ràdio Principat, al Passeig del Parc, 16-18, gràcies a un acord de lloguer entre l’ajuntament urgellenc i el Bisbat d’Urgell, propietari del local.

L’espai, molt més ampli que l’actual, ja està totalment adequat com a ràdio, amb un aïllament del so extern. Pel que fa a la distribució, compta amb un estudi principal, un estudi de gravació, un despatx i una zona de treball. També disposa d’un arxiu, un espai per a l’emmagatzematge de material tècnic i una sala d’espera per a convidats.

Després de 32 anys, RàdioSeu emprèn un procés de canvi amb l’objectiu d’apropar-se a la ciutadania i donar resposta a una reivindicació històrica dels col·laboradors, que fins ara s’havien de desplaçar fins als estudis. La nova ubicació ha de repercutir en una major implicació dels urgellencs en la programació del mitjà, així com en la millora de les condicions de treball.

D’altra banda, el nou local serà totalment accessible a les persones amb discapacitat, una de les mancances que existeix a la ubicació actual de l’emissora. Després del trasllat es desmantellaran totes les torres d’antenes que hi ha instal·lades a la teulada de l’edifici del carrer Dr. Robert.



nova etapa / La tinent d’alcalde de Comunicació, Anna Vives, ha qualificat el fet «com un esdeveniment històric per a l’emissora, que marcarà l’inici d’una nova etapa en què es facilitarà l’accés i la visibilitat de RàdioSeu». Vives també ha afegit que «alhora, es millorarà les condicions dels treballadors, per l’amplitud dels estudis i pels seus equipaments». Vives ha agraït l’acollida que durant tots aquests anys la població de Castellciutat ha dispensat a l’emissora municipal.