Notícia S’aprova ampliar el pressupost de l’Hospital La iniciativa d'Òscar Ordeig no va rebre el suport de Junts pel Sí

En el marc del debat del pressupost de la Generalitat per al 2017, la comissió d’Economia del Parlament va aprovar la setmana passada l’augment de la partida destinada a l’Hospital de la Seu, recuperant el 20% del que ja rebia el centre hospitalari abans de les retallades, que equival a prop de 2,5 milions d’euros. La proposta, presentada pel diputat del PSC Òscar Ordeig, va rebre el suport de tots els grups parlamentaris excepte Junts pels Sí.

El també regidor de Compromís X La Seu ha lamentat en un comunicat de premsa «el silenci còmplice» de l’alcalde i diputat de Junts pel Sí, Albert Batalla, i li ha demanat «que defensi el mateix a la Seu que a Barcelona, atenent els interessos de la ciutat, en especial quan es tracta de l’Hospital». Per Ordeig, «aquests temes han d’estar sempre per damunt dels partits i dels interessos partidistes».

El grup municipal assegura que sempre ha defensat el mateix a la Seu i a Barcelona i que «la Seu i el Pirineu no es mereixen dobles jocs ni dos discursos diferents, per quedar bé a tot arreu». Ordeig lamenta que «es deixin perdre oportunitats per millorar els serveis dels ciutadans» i critica que Batalla no defensi temes tan importants.

En relació amb aquestes declaracions, Batalla ha acusat el PSC de mentir amb els números i ha qüestionat les seves intencions respecte al Sant Hospital. «El més greu és que saben que les seves dades no són certes, tot i que no és la primera vegada que fan afirmacions d’aquest tipus», indica. Batalla alerta a Ordeig que la seva actitud no ajuda a la Fundació, «perquè utilitzar-la amb interessos partidistes és fer-li un mal favor a la institució i a tots plegats».