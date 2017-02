L’emergent moda de veure una funció de teatre a la gran pantalla

Molts cinemes del món estan canviant des de ja un temps el seu concepte de la gran pantalla. Es tracta d’una moda emergent que fins i tot ha arribat a Andorra, que consta en habilitar sales que no estiguin destinades exclusivament a veure films, sinó a altres entreteniments. El gran promotor de tot això és el Govern francès, que amb l’objectiu de difondre la seva cultura a l’estranger emet en directe molts dels espectacles que es representen al Teatre Nacional de França ubicat a París, també conegut com la Comedie-Française.



Un dels distintius d’aquest teatre és l’elenc d’actors propis que té –podríem dir que es tracta del Cirque du Soleil de la representació– i un altre que el diferencien de la resta és que compten amb una productora, la Troupe, que emet les seves funcions a multitud de cinemes de tot el planeta gràcies al suport que rep de l’Institut Francès. I el Principat serà un més d’aquesta llista des d’avui gràcies a la iniciativa de l’ambaixada francesa, Andbank i el cinema Illa Carlemany, en una mena de prova pilot per veure si aquest nou concepte qualla a les nostres fronteres. Funcions d’etiqueta, sense subtítols i amb la llibertat de poder menjar crispetes si un ho desitja, cosa que no està permesa als teatres. La funció Le Misanthrope de Molière, una comèdia en vers que dirigeix Clément Hervieu-Léger es representarà aquest vespre (20.30 hores) a la Sala Richelieu del Teatre Nacional i ho podrem veure des d’aquí.

El ballet i l’òpera ja hi són

El teatre és un format nou a Illa Carlemany, però no l’únic que ha entrat d’aquesta moda de fer conviure les pel·lícules amb altres espectacles a la gran pantalla. El ballet i l’òpera ja estan instaurats i mouen prop d’un centenar de persones. «Esperem que aquesta novetat tingui més espectadors», afirma el director del cinema, Jordi Torres. Simplement perquè el teatre té més tirada i abasta més segments de públic. «L’òpera té un target usual de gent de més de 50 anys i al ballet també s’hi poden veure alguns joves. El teatre és per a totes les edats», matisa Torres. L’any passat es van fer 12 emissions i en aquest 2017 es preveuen 17. Totes en directe.



La prova pilot de teatre no se centrarà únicament en Le Misanthrope, tot i que aquesta serà l’única obra teatral prevista aquest any en directe. El 3 de maig vinent s’emetrà en diferit Romeu i Julieta, obra que es va representar al Teatre Nacional de França fa tres mesos i el 18 d’octubre es farà el mateix amb Cyrano de Bergerac, tres mesos després de la seva estrena, prevista per al 4 de juliol, una mala època per ser en plenes vacances d’estiu.



Els preus són l’únic petit punt negre d’aquesta iniciativa, ja que les entrades són més cares que veure una pel·li. 16 euros per als adults i 5 per als joves com una tarifa escolar. Preus, això sí, molt més assequibles que si un compra una entrada a la Comedie-Française. Més seductor, però sense crispetes.