La meteorologia permet que avui es disputi la primera prova de l’FWT

Tret de sortida del Swatch Freeride World Tour (FWT). En un esport com el fora pista que tant depèn de la meteorologia, estudiar els pronòstics és vital per organitzar-se. Són diferents les variables que s’han de donar per poder disputar una prova. Si no es produeix cap daltabaix, avui es disputa a l’estació d’Arcalís de Vallnord la primera de les dues, i demà la segona. La decisió definitiva del lloc exacte de l’estrena es prendrà a primera hora, amb dos vessants com a candidats per albergar el recorregut.



L’equip de guies de l’FWT i el tècnic de l’estació estan estudiant sobre el terreny els dos vessants que opten a ser el recorregut. Un és el Basser Negre i l’altre a la Serra de la Balma. Per a confirmar-se qualsevol de les dues possibilitats s’han de tenir en compte «molts paràmetres. El primer que mirem és la seguretat» del corredor, assegura Nicolas Hale-Woods, CEO de l’FWT. No només es valora la quantitat i la qualitat de la neu del traçat, sinó també el vent i la visibilitat que es produeix. Per portar-ho endavant «la decisió és complicada», perquè «les condicions no són fàcils», per aquest motiu la determinació definitiva es produirà avui a les 8.30 hores. El tret de sortida serà a les 11.00 h amb la competició de surf de neu masculina, i a les 12.20 h la femenina, amb 9 i 8 participants, respectivament. A les 12.55 h és el torn de l’esquí femení, amb 11 riders; i a les 13.30 h el masculí, amb 24.

Seguretat davant de tot / El dirigent del circuit internacional recorda que «aquest esport necessita flexibilitat» i per això hi ha una setmana per poder encabir les dues curses programades, després d’haver-se traslladat dies enrere a Andorra la que s’havia de disputar a Chamonix (França) per inaugurar el campionat. Aquesta és la tercera ocasió que Arcalís és la seu, i «l’FWT se sent com a casa a Vallnord». A l’estació estan pendents del cel. «La meteorologia ens condiciona totes les possibilitats que tenim aquests dies», assegura Xabier Ajona, director general de Vallnord-Ordino Arcalís, remarcant que es basen en la seguretat i la visibilitat per tirar endavant la prova perquè «els riders tiren la línia a vista» i necessiten saber amb seguretat el que es trobaran al davant. La presència de la boira no només és vital per als participants, sinó també per a tota l’estructura mediàtica, ja que les imatges que es poden prendre en aquestes circumstàncies són limitades. «Gran part d’aquests esdeveniments es basen en les imatges que es poden difondre a nivell mundial», destaca, tenint en compte que «la difusió d’aquest esport és cada cop més global i potent». L’FWT està confirmat que torni els dos pròxims anys, més un tercer que dependrà de l’acceptació pressupostària del Comú d’Ordino que sorgeixi de les eleccions.



Un dels participants en aquesta primera cursa és Dani Fornell, gràcies a una wild card de l’organització. L’esquiador està segur que «tindrem un bon espectacle. Hi ha un bon gruix de neu» que garanteix el descens i permetrà que sigui «realment espectacular». Aquesta temporada està centrat en el Qualifier per «arribar a fer tot el circuit del 2018» de l’FWT. Per aquesta primera cita a Arcalís «estic megamotivat. És molt important per a mi estar aquí» i espera guanyar-se un lloc per participar a la segona. L’objectiu que es posa és «el que em marquin per poder ser a la següent». Hale-Woods prefereix no pressionar-lo i ahir no va exposar quines són les exigències. El que té clar Fornell és que prefereix que la prova es realitzi al Basser Negre: «No té res a envejar a altres pel desnivell que té, bona orientació, volum de salts i la quantitat de línies que pots escollir. Qualsevol esquiador que apreciï una mica la muntanya veuria clarament que és molt superior».

Imatge de país / Amb l’organització de dues proves «es duplica l’impacte que donem a nivell mundial», indica Ajona, que veu que només es beneficia l’estació, sinó tot Andorra. Permet donar una visió que «demostra que aquí hi ha neu» i que «tenim grans muntanyes que poden atreure un tipus d’esquiador». Remarca que els clients que estan arribant tenen un perfil que anteriorment no arribava al Principat. «Estem arribant al mercat que volem» i «ens estem convertint en una destinació de freeride per aquells mercats llunyans que no tenen tradició a casa nostra».