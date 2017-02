Els Castellers volen crear una diada pròpia per créixer en popularitat

Tal i com s’esperava, la candidatura de Juli Peña ha estat l’única que s’ha presentat per a les eleccions dels Castellers d’Andorra. El termini s’acabava ahir a les 19.45 hores coincidint amb la celebració de l’assemblea general, que en cas de tenir dos o més aspirants aplegaria les explicacions pertinents dels programes i les votacions per decidir el pròxim màxim mandatari.



Però no va ser el cas. Peña, el primer president de la colla –fundada el 2014– viurà el seu segon mandat al capdavant. Malgrat la falta de rivals, igualment es va fer una votació per donar el vist-i-plau a la seva continuitat que es va resoldre amb un sí «per unanimitat», segons va matisar el propi Peña. Acte seguit va explicar les línies mestres del que pensa fer fins el 2017, deixant clar a aquest rotatiu que el primer i el segon any «sempre són fàcils perquè és tot il·lusió» però que a partir del tercer –aquest– «o et reinventes o entres en una rutina perillosa».



Un dels punts marcats en vermell per Peña és la creació d’una diada dels Castellers, un dia fix cada any que generi rebombori a nivell social, del qual la gent hi parli perquè vol disfressar amb diferents actes de caire popular que els faci guanyar adeptes i els doni més prestigi.

Precisament això ajudarà a potenciar un dels altres punts que vol potenciar: augmentar el número d’associats. Actualment són uns 160 i el president s’ha capficat en què «hem d’arribar als 200». Una altra manera d’aconseguir fer créixer la massa social és la d’anar a escoles, realitzar assajos en llocs públics i anar a fer actuacions importants.



Si això s’aconsegueix, els ingressos pertinents que rebi la colla juntament amb els prop de 4.000 euros que rep de subvenció del Govern, es treballarà per a que el que Peña cataloga com «un repte»: Buscar un nou local social que sigui l’epicentre de trobada dels Castellers. Un mitjà més per guanyar notorietat dins el poble andorrà, com també el d’ampliar i consolidar el calendari d’actuacions per fer almenys 22 a l’any.

Tal i com va avançar EL PERIÒDIC D’ANDORRA en l’edició d’ahir, Peña vol crear una comissió que es dediqui a revisar els estatuts per cobrir diversos buits legals i també deixarà de compatibilitzar el seu càrrec amb el de cap de colla, que passa a ser tasca de Xavier Martínez.