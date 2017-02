Tots els partits, a favor de la inversió en la millora de la RN20

Els grups parlamentaris han valorat positivament l’acord arribat amb França per cofinançar una part de les reformes de la RN20 per evitar el risc d’allaus que provoca els tancaments de la carretera.

El Grup Parlamentari Demòcrata ha celebrat l’acord per la millora de la via: «És un pas extraordinari, ho valorem més que positivament», ha manifestat el conseller Antoni Fillet, membre de la Comissió Legislativa d’Ordenament Territorial. El demòcrata ha recordat que es tracta d’una reivindicació de gairebé 50 anys, i que gràcies a les negociacions «excel·lents» del Govern, els accessos a França «també podran ser una realitat quan nevi». La carretera és, a dia d’avui, «un greu problema» tant per als turistes com per als estudiants andorrans que van a França.



Fillet ha assegurat que la xifra que aportarà Andorra «és suficient», i ha precisat que ja s’havia volgut ajudar però que el «Govern francès mai en va voler saber res» ni va permetre que des del Principat «es fessin inversions al seu territori». Tampoc ho van acceptar quan es va posar a disposició les màquines del COEX per netejar la carretera francesa durant temporals importants, per tant, «sense l’empenta del Govern» no hauria estat possible aquest acord, ha sentenciat.



Des del Grup Parlamentari Liberal, el conseller Josep Majoral ha dit que tot el que sigui millorar l’accés al país «és important i en la mesura del possible està be». Amb tot, considera que 10 milions són molts diners i espera que en l’acord que s’ha tancat amb França hi hagi la possibilitat que les empreses andorranes «puguin concórrer en el concurs d’execució de l’obra», malgrat que es trobi en territori francès.



Per la seva banda, la consellera general socialdemòcrata (PS) Rosa Gili ha reconegut que és una evidència que fa molts anys que hi ha problemes en l’accés des de França i, per tant, «alguna cosa s’ha de fer», però no ha valorat l’acord assolit perquè en desconeix els detalls. «Com a país es fa estrany invertir en una cosa que no és teva, tot i que cal tenir en compte que per França no és una carretera important», ha afegit.



Finalment, el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) Víctor Naudi ha valorat positivament l’acord, tenint en compte que és «una millora», però ha matisat que ha estat fruit «d’un treball de fa molts anys fet pels diferents governs», i per la insistència dels departaments francesos pels quals passa la RN20.

A més, Naudi ha afirmat que cal estudiar detingudament què comporta cofinançar una obra a l’exterior, ja que creu que això suposa un precedent, igual que per la part espanyola amb l’aeroport de la Seu. Segons el conseller, una decisió com aquesta s’hauria d’emmarcar en una política transfronterera amb un marc molt més ampli, tenint en compte tota la regió pirinenca, per evitar greuges comparatius.

Totes les declaracions les ha recollit l’agència ANA.