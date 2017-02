Concurs per posar el casino al Centre de Congressos

El Comú d’Andorra la Vella va treure ahir a concurs l’adjudicació del dret de concessió i eventualment la concessió de l’espai que configura l’actual Centre de Congressos d’Andorra la Vella «per tal de poder-hi emplaçar el casino de joc», segons es va publicar a través del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).



El concurs és de caire nacional, i totes les persones interessades en formar part de dit projecte poden retirar el corresponent plec de bases al departament de secretaria general del Comú d’Andorra la Vella fent un pagament previ de 30 euros. La tramitació es pot fer a partir del 13 de febrer i l’obertura de plecs s’efectuarà el 20 de març a les 11.30 hores.



A més, totes les ofertes han de ser lliurades en un sobre tancat i lacrat abans de les tres de la tarda del 17 de març d’enguany al mateix departament de secretaria.

L’executiu decideix/ En relació a la possibilitat d’ubicar el casino al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va detallar ahir durant la roda posterior al Consell de Ministres que la decisió final la prendrà el mateix Executiu.



Cinca va especificar que el comú de la capital ha posat a disposició «dels futurs postulants» un espai on ubicar-hi les sales de joc. En aquest sentit, el «comú ha fet la seva oferta i els interessats podran posar l’opció del Centre de Congressos en la proposta que posteriorment hauran de lliurar a l’Executiu, però això en res ha de condicionar el que acabi fent el Govern».



El ministre va recordar que durant el mes de juny es publicarà la licitació de concessió del casino, «i una de les coses que es tindrà en compte és la ubicació». Llavors, hi haurà dues opcions, que els interessats proposin una ubicació en les bases i el Govern valori la proposta en conjunt o que l’Executiu ofereixi ja la instal·lació on s’haurà d’ubicar el casino i que les empreses presentin el projecte tenint present que la ubicació haurà de ser la que proposi el Govern i no una altra.



Firmes en contra de l’emplaçament / El coordinador del comitè local d’SDP, Delfí Roca, ha endegat una campanya social al portal Change.org amb el propòsit de recollir el màxim de signatures perquè el casino no s’ubiqui al Centre de Congressos de la capital. Sota el lema A la Plaça del Poble no volem el casino de joc, Roca destaca que no està d’acord «de cap manera» amb el projecte. «DA vol privatitzar un patrimoni públic, que és de tothom, amb l’excusa que no és rendible econòmicament. Però de la rendibilitat social ni en parla».

A més, Roca matisa que el Centre de Congressos «és rendible socialment, perquè proveeix de més beneficis que pèrdues la societat en general, independentment de si és rendible econòmicament per al Comú. En aquest sentit, «el comú ha de prendre decisions amb criteris de rendibilitat social, no de rendibilitat privada». I és que «els ciutadans som persones, no mercaderies. No cal que els ingressos que genera una infraestructura pública superin les seves despeses, si és rendible socialment». Finalment, Roca puntualitza que la llei del casino «no preveu una distància prudencial a llocs on juguin els infants, com ara la Plaça del Poble. Un aspecte que no cal que estigui a cap llei si s’està a favor dels drets de la infància».