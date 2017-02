Notícia Escaldes reclama recuperar el tanatori i la sala de vetlles Una recollida de firmes aconsegueix 600 suports a la iniciativa Imatge d’arxiu de la sala d’autòpsies de l’Hospital, on també hi havia el tanatori i la sala de vetlla. Autor/a: EL PERIÒDIC

Un col·lectiu de ciutadans d’Escaldes-Engordany ha recollit unes 600 firmes de veïns amb dret de vot (el que representa un 10% de la població de la parròquia) per exigir al comú que habiliti un tanatori i una sala de vetlles en un espai cèntric, o que es recuperin les instal·lacions que hi havia a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i que es van tancar l’any 2014. Les signatures es van entregar ahir al comú.



Segons un comunicat –anònim– enviat ahir als mitjans de comunicació, quan el tanatori i la sala de vetlles del centre hospitalari es van tancar la direcció del SAAS va assegurar que només seria per a un període d’entre tres i sis mesos, fins que s’arreglessin els «problemes estructurals» i «unes filtracions d’aigua». «Ens trobem ja a l’any 2017 i els ciutadans de la parròquia d’Escaldes-Engordany segueixen sense el seu tanatori i la sala de vetlla», es lamenta en l’escrit.



El grup que ha promogut la iniciativa també insisteix que Encamp, Canillo i Sant Julià de Lòria disposen de les seves instal·lacions, mentre que Ordino i la Massana utilitzen les d’Andorra la Vella. Des que va tancar la sala de vetlles de l’Hospital, la gent d’Escaldes també se n’ha d’anar a la de la capital, situada al carrer Prat de la Creu. «Una gran majoria dels habitants de la parròquia d’Escaldes-Engordany no entén com es pot acceptar que les famílies dels difunts, enmig del dolor per la pèrdua dels seus éssers estimats, hagin de rebre les condolences fora del seu poble havent de tornar, en molts casos, a les vetlles a cases particulars (i el que és més significatiu i alhora angoixant, fet que justifica la present demanda, la nombrosa gent que s’aplega a la plaça de l’església parroquial), quan de ben segur molts dels que ens han deixat havien lluitat perquè Escaldes-Engordany esdevingués la setena parròquia de les Valls», s’afirma en el comunicat.



Tot i que el cementiri de la Plana disposa d’una sala de vetlla des de 1992, es troba massa lluny del centre, tant que, fins i tot, el comú va fer un acord amb els taxistes per cobrir els desplaçaments.



Els firmants també expliquen que han hagut de deixar fora «nombroses signatures de residents sense dret de vot» i insisteixen que «no es tracta d’una reivindicació de quatre persones, sinó de tota una parròquia».



A més, rememoren que la cònsol major, Trini Marín, ha manifestat en més d’una ocasió que calia un tanatori o una sala de vetlles en un lloc cèntric de la parròquia, però que ara els respon amb «evasives» o «excuses».