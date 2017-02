Duró: «DA mai ha dedicat ni un sol minut al tema dels ajuts socials»

Després de reunir-se amb la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) i amb l’Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Andorra (Afmma), el president de la Gent Gran, Simó Duró, va ratificar ahir la seva postura radicalment contrària a la proposta del Govern relativa al canvi de barems en l’accés als ajuts socials. Després de diverses converses amb el Partit Socialdemòcrata (PS) i d’haver informat a Liberals d’Andorra, Duró va explicar que el partit governant, Demòcrates d’Andorra (DA), «mai s’ha dignat a dedicar ni un segon a resoldre aquest assumpte».

D’altra banda, Duró també va explicar a EL PERIÒDIC que els representants de l’Afmma «no havien rebut cap informació directa per part del Govern sobre els canvis, malgrat la seva petició explícita», del que es desprèn una vegada més la falta de comunicació per part de l’Executiu de crear sinergies entre els diferents col·lectius afectats per pactar el nou canvi.



Duró va expressar una vegada més que els canvis «impedeixen que la gent visqui de forma digna», i va remarcar que la direcció que està prenent l’Executiu en l’àmbit social «no s’adequa als principis pels que aposta el nostre col·lectiu».



El president de l’entitat també va aprofitar per criticar les accions del Govern en altres àmbits, com és el cas de la revalorització de les pensions, una mesura que Duró va titllar «falsa» ja que «sempre s’ha promès i mai s’ha acabat duent a terme».

Pensions d’invalidesa / El representant de la Gent Gran també va aprofitar per criticar el fet que les pensions d’invalidesa esdevinguin una pensió de tipus social a partir dels 65 anys, un fet que «empobreix radicalment a molts ciutadans pel fet de no adequar-se als barems fixats».



«Per posar un exemple, una persona que té una pensió més o menys digna de 1.200 euros pot acabar cobrant tan sols 400 un cop arriba a l’edat de jubilació», va sentenciar Duró.