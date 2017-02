El Govern va detectar 123 persones en situació de pobresa energètica

En el marc de l’operació pel pal·liar la situació de pobresa energètica per l’arribada de la intensa onada de fred iniciada el passat 16 de gener i finalitzada el dia 31 del mateix mes, el Govern va detectar que un total de 123 persones estaven en situació de risc i podien requerir d’ajut o assessorament. Tot i que en un estudi previ només es tenien registrats 25 usuaris en aquesta situació, un posterior estudi va ampliar el ventall fins a més d’un centenar, o el que és el mateix, 56 famílies. D’aquestes, només 44 van necessitar que el Govern en fes un seguiment i prengués mesures per garantir la superació de la temporada hivernal amb èxit, ja que les 12 restants van poder assumir finalment els costos de calefacció.



El programa, que anava especialment orientat als col·lectius en una situació de risc més accentuada, com són els infants, la gent gran o les persones amb algun tipus de discapacitat, va invertir un total de 1.200 euros en la compra, de llenya, estufes, electrodomèstics i les factures de novembre i desembre, així com 14.500 euros en ajuts i pagament de les factures de gener i febrer. En aquest sentit, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va destacar en la roda de premsa posterior al consell de ministres la «col·laboració de les empreses de subminisrament elèctric, les quals van avisar a les institucions governamentals abans de realitzar qualsevol tipus de tall elèctric, tal com es va establir en un principi», entre les que hi ha FEDA, Mútua Elèctrica, Unió Elèctrica d’Encamp i Sercensa. Espot també va destacar l’èxit amb el qual es va desenvolupar el projecte ja queè«el Govern es va encarregar de que no es produís cap tall i es va fer càrrec de les factures impagades».

Tres noves famílies / De totes aquelles famílies que el Ministeri d’Afers Socials, en col·laboració amb l’Àrea d’Atenció a les Persones i les Famílies i el Servei d’Atenció Immediata, hi va haver tres famílies que no es tenien registrades amb anterioritat en risc de patir una situació de pobresa energètica. Malgrat tot, Espot va considerar que es tracta d’una xifra «molt baixa» i demostra la bona feina que els serveis pertinents han prestat al llarg «dels darrers anys». El ministre d’Afers Socials va valorar de forma especialment positiva la campanya que des del Govern, a través d’una carta oficial, es va fer per a què totes aquelles persones que es trobaven en una situació de risc acudissin al Departament d’Afers Socials per comunicar el seu context particular.

Feina transversal / A banda de les diverses actuacions dutes a terme amb les organitzacions encarregades dels serveis socials, el Govern també es va coordinar amb el Programa d’Ajuda a Domicili (PAD), els Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) comunals i amb les infermeres dels centres d’atenció primària per deriviar els casos que, tot i trobar-se dins del circuit de serveis socials, podien ser susceptibles de rebre un suport puntual.



Malgrat tot, Espot va destacar que la feina que es va desenvolupar tenia com a eix principal l’assessorament de les actuacions que cal dur a terme per a què els ciutadans no es trobin en una situació de risc amb l’arribada d’una onada de fred com la del passat mes de gener. «Tot i que s’han proporcionat diversos ajuts econòmics a totes aquelles persones que ho han requerit, la feina més important resideix en l’assessorament d’una bona praxi per part dels usuaris, com ara el reforçament d’un ús correcte del sistema de calefacció», ja sigui per caldera o elèctric, segons va manifestar el ministre. A més, també es va realitzar un seguiment constant d’aquelles persones en una situació més crítica, arribant a visitar de forma diària els col·lectius que així ho requerien per valorar les necessitats de suport complementari. A banda d’aquestes visites, també es van realitzar controls per via telefònica o mitjançant entrevistes de seguiment als despatxos de les treballadores socials.

Perfil dels afectats / De tots els usuaris que s’han vist involucrats en una situació de risc, hi ha 22 sdiscapacitats, 46 menors d’edat, 11 persones d’edat avançada i 44 adults. En la distribució per parròquies, quatre famílies són d’Encamp, vuit de la Massana, dues d’Ordino, 17 d’Andorra la Vella, 14 de Sant Julià de Lòria, i 11 d’Escaldes-Engordany.